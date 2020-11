Lunin mrk lahko pri Janši sproži njegovo psihično rano, nastradal bo narod

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Mrk bo spodbudil reševanje težav s šolanjem na daljavo in posledic tega na otroke. FOTO: Kzenon/Getty Images

Mrki so nosilci sprememb. Problematike porinejo na plan in se je treba ukvarjati z njimi. Včasih nas stresejo in se je težko prilagoditi. Pri tem je lunin mrk znanilec spremembe, ki je posledica naših odločitev in delovanja. V odnosu z natalno karto nam pokaže, kje se bodo vršili preobrati, ki so posledica preteklosti. Hkrati lahko isti mrk nekaterim nosi pozitivne rezultate odločitev, drugim pa negativne, odvisno od rojstne karte.Splošni vpliv mrka, ki nas čaka 30. 11., ni enostaven. V karti za Ljubljano je izpostavljen stelij v kozorogu in konjunkcija Plutona z ascendentom. Kozorog pomeni nadzor, red, omejitve in gospodarstvo. Pluton pa krizo, pritisk, smrt, manipulacijo, transformacijo, moč za korenite spremembe. Jasno je, da bo ta mrk prinesel na plan težave preteklosti, stvari, ki jih nismo urejali pravočasno, družbeno energijo nadzora, krize, pritiska, reda. Ker je stelij v sekstilu z Merkurjem v 10. hiši, je vseeno videti boljšo komunikacijo med vladajočimi in državljani, narod pa je upognjen in ubogljiv zaradi kozorogove energije.Točka mrka je vezana na 5. hišo v dvojčkih, razmišljali bomo o izobraževanju, vidni bodo rezultati vpliva osamitve otrok. Povezava z Venero v 9. hiši kaže stres s tujino in izobraževanjem, s Plutonom pa krizo.Če povežemo karto mrka s karto Slovenije, pride točka mrka v 5. hišo, kar kaže otroke in posledice preteklih odločitev.Ker je točka mrka v trigonu s Saturnom, zna biti problematika obvladljiva oz. se bo začelo razmišljati, kako jo rešiti. V karti mrka je izpostavljen slovenski Pluton, ki ga najpogosteje povezujem s tokratnim predsednikom vlade. Kaže, da se bo vršila bitka za oblast. Pluton je v negativnih aspektih s stelijem v 8. hiši Slovenije, tako je osramotitev, blatenje predsednika povezana tudi s tujim denarjem in se tu pojavlja močno trenje. Na plan lahko prihajajo neprijetne skrivnosti ljudi na oblasti.Oseba, ki vodi državo, in njena karta močno kažeta tudi, kaj se bo dogajalo z narodom. Če primerjamo karto mrka s karto predsednika vlade, vidimo, da je izpostavljena njegova Luna, ki je natalno v kvadratu s Kironom in Uranom, tako lahko mrk sproži njegovo psihično rano, hkrati pa trpljenje ljudstva, upor in nemir v težki situaciji. Lunin mrk je v njegovi 7. hiši, kar nosi spremembe kot posledice zunanje politike, kvadrati pa trenja s tujino.Za ljudstvo bodo naporni časi tudi pod vplivom mrka. Na srečo ta le potisne na plan nekaj, kar se je kuhalo v ozadju, in nima dolgotrajnih posledic. S 14. 12. prihaja nov mrk, ki deluje bolj spodbudno. Kar pogumno skozi temo v nov in svetlejši začetek.