Lunin horoskop za 2023: rojeni na te datume bodo doživeli dramatične spremembe

Lunin horoskop za 2023 napoveduje velike spremembe. Ljudje, rojeni na določene datume, bodo namreč šli skozi velike transformacije. Za nekoga bodo te spremembe prinesle izboljšave, za nekoga pa resne težave.

Kako se razlaga lunin horoskop? Seveda temelji na luninem koledarju in logično je, da je logično povezan z gibanjem Lune. Če se torej mlaj pojavi na dan vašega rojstva, potem se bo vaše življenje tako rekoč začelo iz nič. In če je takrat Luna polna, to pomeni, da boste končali pomembno obdobje v svojem življenju – konec kariere, zveze, itd.

Ta hitra metoda napovedovanja je zelo natančna, saj Luna zaide na isto točko na nebu le enkrat na 19 let. Zato sta datuma mlaja in polne lune nekakšna pokazatelja, kako najbolje obvladovati stvari v svojem življenju in ga čim bolje usmerjati.

To je seznam rojstnih dni tistih ljudi, katerih življenja se bodo leta 2023 za vedno spremenila.

Kdo bo začel nov cikel v življenju? To so ljudje, rojeni na naslednje datume:

20., 21., 22. januar

19., 20., 21. februar

20., 21., 22. marec

19., 20., 21. april

18., 19., 20. maj

17., 18., 19. junij

16., 17., 18. julij

15., 16., 17. avgust

14., 15., 16. september

13., 14., 15. oktober

12., 13., 14. november

11., 12., 13. december

Kdo se bo soočil s težko izbiro in kdo bo moral za vedno narediti konec nekaterim pomembnim stvarem? To so ljudje, rojeni na naslednje datume: