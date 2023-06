Luna, Venera in Lilit: slednja si s seksualno močjo podredi moškega

Astrološki simbol ženske kot erotičnega, zapeljivega bitja je Venera. Predstavlja del ženske, ki se liči, lepo ureja, oblači, nadišavi in očara moški svet. Čeprav najbolj predstavlja mlada dekleta, označuje tudi vse ženske, če so v stiku s svojim erotičnim, zapeljivim delom. Venera je lepa, privlačna, sladka, magnetična, njen namen v odnosu z moškim ni le zapeljati in prinesti sprostitve, ampak tudi veselje, smeh, igro, lahkotnost. To je tisto v ženski, kar privablja z očarljivostjo in magnetno privlačnostjo.

Obstajajo kulture, ki so zgornja dva arhetipa ločile. Žena je bila le skrbnica in mati, ki je svojo radost, erotičnost potlačila. So pa obstajale tudi ženske, ki so delale na erotičnosti, a so potlačile materinski, skrbni del, ki ga predstavlja Luna. Idealno je, da zna ženska živeti oba pola ženskosti, da je mama, a še vedno zapeljiva in zna partnerja začarati, zapeljati, sprostiti.

Tretji astrološki arhetip je bil v večini kultur sprejet kot nekaj napačnega, celo demoniziran, zato so bile ženske, ki jih označuje, sprejete kot čarovnice. Astrološki simbol za domino je Črna Luna ali Lilit. O tej v astrologiji teče beseda na mističen in okulten način že več stoletij, a šele v zadnjem je bil odkrit asteroid in imenovan Črna Luna. Šele zdaj lahko konkretno nebesno telo povežemo z miti, vezanimi na Lilit. Predstavlja Adamovo ženo pred Evo, žensko, ki je suverena, močna in se ne podreja. Nekateri miti pravijo, da je ustvarjena kot Adam, drugi, da je obstajala pred njim, vezana je na tisto, kar je staro, celo na obdobje matriarhata. Gre za prastaro energijo, vezano na animalni del ženske seksualnosti, ki dominira nad moško energijo ali ji je enaka. Prikazana je v seksualnem aktu, vedno zgoraj, saj se ne želi podrediti. V praksi prepoznavamo Lilit skozi žensko prešuštvo, ko je aktivna, prinaša obdobja intenzivnih strasti, ki jih je težko nadzorovati. Ni lepa in prikupna kot Venera, a zelo zapeljiva, na njej je nekaj temačnega in čarobnega. Ima prastaro znanje, ki ga je judovstvo in krščanstvo povezovalo z demonski energijami. Njena prastara modrost je modrost telesa. S tem je na neki ravni nasprotno od Lune, saj ni čustvena, ampak nagonska, skoznjo prihajajo k ženski prastari instinkti, povezana je tudi s feminizmom z energijo ženske moči in modrosti.

Materinsko plat ženske predstavlja Luna. FOTO: Trendsetter Images/Getty Images

Če lik ženske povežemo z znamenjem device, je Lilit najbolj usklajena z njo. Luna in devica sta si sorodni s služenjem, a Luna je čustvena, devica pa praktično racionalna, hladna, svoja, ni od nikogar, bistvo Lune pa je v pripadanju. Venera ni enako čustvena kot Luna, a jo vodi iluzija ugodja, užitka in romantične ljubezni, njena funkcija je sprejemanje in predajanje. Lilit ni racionalna, je pa neemocionalna, s svojo seksualno močjo si lahko podredi vsakega moškega in uporabi presežke seksualne energije za samostojno pot. Kot je energija znamenja device pogosto povezana s samskimi ženskami, redovnicami ali svečenicami, je energija Lilit s popolno neodvisnostjo.