Luna v raku: prinaša sočutje in pomembnost družinskega življenja

Luna je doma v znamenju raka. Vse, kar Luna simbolizira, se v raku spontano, domače, prosto, brez ovir izraža. Luna predstavlja negovanje, če je v raku, je v nas prirojena sposobnost negovanja, pomaganja, skrbi za šibkejše, otroke, nemočne. Luna kaže tudi čustva, psiho, če je v raku, čustva dobro razumemo, znamo dostopati do njih lažje kot drugi in smo sposobni tudi bolje razumeti čustveni svet drugih.

Luna simbolizira osebno - ljudje z Luno v raku močno čuvajo, negujejo svoj osebni svet. Luna predstavlja tudi družino, ženske, otroke - človek z Luno v raku bo hitreje dobil občutek pripadnosti prvotni družini, sam se bo bolje znašel v vlogi starša, saj ima vrojeno sposobnost za negovanje otrok.

Če je Luna v zahtevnejših hišah in napornih aspektih, imamo čustvene, zasebne, družinske energije preveč ali se izraža na manj harmoničen način.

Vse, kar Luna simbolizira, pa bo močno, kakovostno, vredno. Če je vladarica 2. hiše, nakazuje, da materialne dobrine pritekajo k nam enkrat bolj, drugič manj, nestalno, a da je v svojem domu, je kljub nihanju dober znak za obilje, poveča se verjetnost posedovanja nepremičnine in materialnega pridobivanja zaradi družine. Kljub vsemu je odnos do materialnega čustven, oseben, neracionalen, s tem se poveča možnost kopičenja stvari.

Ker je Lunin način delovanja naša dobra stran, odlika, se lahko zgodi, da jo uporabljamo kot modus operandi tudi, ko bi bilo mogoče bolje ravnati drugače – smo preveč čustveni in sočutni, tudi do ljudi, ki nas izkoriščajo. Ob Luni v raku se mora človek naučiti, da svojo sposobnost vživljanja v čustva drugih uporabi po pameti, premišljeno, manj spontano.

Če imamo Luno v raku, so njene naravne odlike najbolj izražene. FOTO: Somchaisom/ Getty Images

To pomeni, da se bo manj zavedal sebe in bo bolj ravnal po tem, kako se počutijo drugi. Ostati mora v svojem središču, tudi ko se zdi, da ga vsi potrebujejo in s svojimi čustvi vlečejo v eno ali drugo smer.

Druga napaka, ki jo nezavedno lahko dela človek s to kombinacijo, je, da vse vzame osebno, kar ga lahko naredi ranljivega in občutljivega. Naučiti se je treba ohranjati distanco do tega, kar čutijo drugi. Ne le, da se ne smejo izgubljati v čustvih drugih v želji, kako jim pomagati, ampak tudi, da njihovega čutenja ne doživljajo kot napad nase.

Z učenjem in ustvarjanjem distance besed, odločitev, odzivov drugih ne bomo več doživljali osebno, kot da nam kdo kaj hoče, ampak bomo lažje razumeli, da gre za njihove pomanjkljivosti, nevednost in podobno, ter se ob njihovih neumnostih ali nasprotnih mnenjih ne bomo počutili ranjene in napadene.

Luna v raku nam bo omogočila, da vse, povezano z Luno, opravljamo bolje, kot če bi bila v kateremkoli drugem znamenju, toda paziti moramo, da ne prenašamo tega tudi na druga področja življenja, kjer je treba uporabljati drugačne načine delovanja. Povedano bolj konkretno, da čustveno in osebno ohranimo le tam, kjer je to smiselno, ter svojega sočutja ne izražamo popolnoma nenadzorovano, ampak temu dodamo tudi kritično-analitični princip.