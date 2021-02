Luna v izgonu prinaša čustveni hlad

Z nekaj truda lahko čustveno zadržanost spremenite v sočutje in povezanost z bližnjimi. FOTO: Sam Edwards/Getty Images

Eden od napornejših položajev je, ko se planet znajde v znamenju, kjer je na dnu ali v izgonu. Težke so tudi pozicije v skritih hišah, šesti, osmi in dvanajsti. Med aspektnimi povezavami so najtežji kvadrati, polkvadrati in poldrugi kvadrati, opozicije in včasih, če gre za povezovanje z malefikom ali transsaturnovcem, tudi konjunkcije.Rojeni smo z določenimi danostmi, ki jih odseva natalna karta, in pobegniti od sebe in svojih šibkosti ne moremo. Treba se je naučiti živeti svoje energije ne glede na to, kako naporne so, še več, trudimo se svoje šibkosti spremeniti v kvalitete, ki nas lahko na koncu peljejo še dlje kot harmonični aspekti.Če imate v rojstni karti veliko planetov v izgonu, vam manjkajo določene kvalitete, nujne za ustvarjanje uspeha in harmonije, in življenje vas bo nenehno izzivalo, da razvijate te lastnosti.Luna v izgonu (v kozorogu) nakazuje, da vam manjka čustvene inteligence, da nimate pravega občutka ne za svoja ne za tuja čustva. Težko ustvarjate tople družinske vezi in ne marate odvisnosti od drugih, ranljivosti, ste težko nežni, topli, otroški. Ker je Luna povezana z otroštvom in mamo, postane jasno, da ste bili v najbolj ranljivem obdobju premalo zaščiteni, ljubljeni, da najverjetneje ni bila ustvarjena pristna srčna vez z mamo v času zgodnjega otroštva in vam manjka osnovna sposobnost prepustiti se in zaupati v najbližjih odnosih, potrpežljivo in tankočutno delovati z ranljivejšimi in odvisnimi.Treba je samo najti pozornost in videti, kaj počnete. Ugotoviti, da imate velik nadzor nad svojimi čustvi in si ne dovolite ranljivosti. Z opazovanjem tega obrambnega mehanizma in vsega, kar počnete, da bi se izognili ranljivosti, lahko opazite, koliko lepih trenutkov z domačimi izgine, ker se bojite biti, sprostiti, odpreti. In ko vas bo življenje dovolj čustveno obremenilo in stisnilo v kot, ko ne boste mogli več držati vsega pod nadzorom in se bo treba odpreti, se začne vaše zdravljenje.Skozi trpljenje in to rano (naj gre za psihično trpljenje ali konkretne družinske bolečine, dogodke, ki jih ne morete nadzorovati) se začenja zorenje in se razvije veliko sočutje. Samo tisti, ki je dovolj trpel, lahko razvije pravo sočutje in se je pripravljen tudi aktivirati, delati za to, da bi koristil najranljivejšim. Tako lahko sčasoma prvotna šibkost (nesposobnost spontano in tekoče izražati svoja čustva do najbližjih) postane vaša velika kvaliteta (vlaganje truda in napora za dobro tistih, ki so najbolj ranljivi, na temelju globokega sočutja).