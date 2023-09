Luna pod horizontom

Če je luna v prvi hiši astrološke karte, so njene lastnosti pri osebi pogosto bolj izražene. Pomeni, da ima poudarjene oči, bolj mehke obline, večje prsi. Osebnostno je sočutna, skrbna in nežnejša. Ob težkih aspektih pa dolgo odvisna od drugih in čustveno muhasta. Lahko je podobna mami, ki ima v njenem svetu zelo pomembno vlogo. Tudi moški s tem položajem so lahko nekoliko bolj nežni in občutljivi.

Če je Luna v drugi hiši, je oseba čustveno navezana na svoje stvari, zato lahko v domu skladišči veliko predmetov. Slabo aspektirana Luna prinaša prehranske motnje psihičnega vzroka (s Saturnom anoreksijo, z Jupitrom prenajedanje, z obema bulimijo). Dobro aspektirana Luna v drugi hiši lahko prinaša materino finančno pomoč, blokirana Luna pa finančno skrb za mater ali ženo. Naša lastna vrednost je lahko precej spremenljiva in niha, občutljivi smo. Tudi stanje na našem bančnem računu se lahko zelo spreminja. Večja je tudi verjetnost, da smo materialno odvisni od drugih.

Luna v tretji hiši nakazuje, da je bila oseba precej občutljiva v času osnovne šole. Nakazuje bolj ranljivega in občutljivega brata ali sestro človeka s tako Luno, močno čustveno vez z njim ali njo, kakovost odnosa kažejo aspekti. Z bližnjo okolico smo čustveno povezani, odnosi s sosedi močno vplivajo na naše čustveno stanje. Čustva oseba sprošča z besedami, pogovorom in lahko močno vplivajo na njene misli.

Luna v četrti hiši prinaša močno čustveno navezanost na vse domače. Oče je nakazan kot bolj občutljiv, nežen, lahko skrben, včasih odvisen od drugih. Čustva so skrita, globoka. Velika je potreba po varnosti, zasebnosti. Človek si mora ustvariti gnezdo, kamor lahko pobegne, ko je življenje težko. Dom je topel, mehak, z veliko različnih blazin, mehkimi barvami in veliko kuhinjo. Po eni strani se kaže velika sočutnost in skrbnost do svojih, po drugi lahko nezdrava navezanost na domače, pretiravanje, vse je odvisno od aspektov in znamenja Lune.

Luna v peti hiši nakazuje ljudi veselih čustev in veliko potrebo imeti otroke. Skrbno in nežno vzgajanje otrok. Lahko tudi veselje za delo z malčki. V času srednje šole je oseba s tako Luno občutljiva in ranljiva, lahko pa ta položaj Lune naznanja obiskovanje srednje vzgojiteljske ali šole, povezane z nego, medicino. Hobiji so lahko povezani s psihologijo ali vrtnarstvom oziroma pridelavo hrane. Ko se oseba s to povezavo zaljubi, je zelo predana, a nežna in ranljiva.

Luna v šesti hiši nakazuje več možnosti za to, da imamo v domu pisarno. Odnosi s sodelavci so lahko zelo čustveni, včasih tudi spreminjajoči se, z vzponi in padci. V svoje delo oseba vloži veliko čustev. Luna v šesti hiši v zdravstvenem smislu lahko prinaša težave, večjo občutljivost, nižjo odpornost, več sluzi v telesu, prehladov. Če se želimo izogniti zdravstvenim težavam, se je dobro čustveno angažirati v službi, za nekoga skrbeti, negovati živali ...