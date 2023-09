Luna kaže, kakšno bo vreme

Luna je v astrološki karti povezana z vodo in vremenom, torej s tistim delom realnosti, ki se vedno spreminja. Astrologi lahko na podlagi karte lunacije predvidevamo, kakšno bo vreme v času, ki mu določena lunacija vlada. Seveda razlike med kraji v Sloveniji vidimo natančneje, če izdelamo karto lunacije za določen kraj. Sama izdelujem lunacije za Ljubljano, za sredino Slovenije, zato kažejo splošno sliko in kako bo v teh krajih. Vreme se lahko spremeni že kak dan, včasih tudi dva pred lunacijo, ne nujno na njen dan.

Danes je mlaj. Karta mlaja na nas vpliva nekoliko dlje, ne le en teden, barva energije vsaj dveh tednov, če ne celotnega luninega meseca. Vremensko kaže, da prihajajo dnevi z več vlage, saj je vrh 4. hiše v vodnem znamenju. Znamenje škorpijona včasih prinaša bolj turobno vreme in je vremensko precej trdovratno, saj so vsi dnevi precej enaki, vreme se ne spreminja iz dneva v dan. Vrh hiše ima le trigon na Saturn, kar lahko ohladi ozračje, a ne preveč, ter spet kaže, da določen tip vremena vztraja. Sekstil na Merkur doda nekaj vetra, a nič ekstremnega. Mars kot vladar 4. hiše v izgonu ni znak lepega vremena ali toplote, a vidi se, da se vreme čez teden vseeno uravnoteži. Podobno kaže znamenje strelca na koncu 4. hiše, torej da se vreme otopli in polepša štiri ali pet dni po mlaju.

Prvi krajec bo 22. 9. in nakazuje toplo vreme, več sonca, saj je vrh 4. hiše v levu. Venera v 4. hiši kaže, da bo od tri do štiri dni po krajcu prijetno vreme, ravno pravšnje. Ker je lev skoraj do konca 4. hiše, predvidevam, da se bo ohranjalo lepo in toplo vreme skoraj prek celega tedna.

Čakajo nas bolj turobni dnevi z nekaj več mokrote. FOTO: Konstanttin/Getty Images

Polna luna 29. septembra prinaša sprva vlažno vreme. Če ne dežja, pa več megle in meglic. Pozneje se vlaga spremeni. Ni vseprisotna in ves čas, a imamo menjavo toplejših dni z vlažnimi. V vsakem primeru, ker imamo vodno znamenje na vrhu 4. hiše in dva planeta, ki ju povezujemo z vodo v 4. hiši, bo lahko že kak dan pred polno luno kot v dneh po njej več vlage. Prvih nekaj dni tedna bo obča vlaga, nato spremenljivo, močan nepričakovan dež na lep dan.

Zadnji krajec bo 6. oktobra. Vrh 4. hiše je blizu Plejad, kar lahko prinaša vremensko nečesa preveč. Mogoče vetrni vrtinec. Ne vem, česa bo preveč, a zdi se, da lahko na določenih delih Slovenije, kjer bo vrh 4. hiše močneje v kvadratu z Venero in Saturnom, vreme prinaša tudi nevšečnosti. Vladar 4. hiše gre v opozicijo s Saturnom, je v jodu s Plutonom in Neptunom, tako sklepam, da bo nekaj narobe, nečesa preveč, mogoče tudi vode. Biku sledijo dvojčki, tako da bo v tednu, ki sledi krajcu, več vetra in so mogoče težave z njim. Mihaela Malečkar