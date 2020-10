Lotos, cvet razsvetljenja

Lotos, katerega korenine segajo na dno ribnika, medtem ko cvet plava na vodni gladini, je v mnogih kulturah pomemben duhovni simbol. Egipčani so ga povezovali s ponovnim rojstvom, saj naj bi čez noč poniknil, nato pa zjutraj znova vzcvetel.



Budistom predstavlja čistost, duhovno prebujenje in zvestobo, pri čemer se nanašajo na to, da bel in čist cvet lahko požene tudi iz blatne vode. Za hindujce je simbol plodnosti, obilja, duhovnosti in večnosti.



Odtenki cvetnih listov imajo še dodatne pomene: svetlo moder predstavlja zmago modrosti in znanja, bel duhovno popolnost, roza je povezan z Budo, rdeč pa z ljubeznijo in sočutjem. Vsi deli rastline so užitni, zato je pogosto uporabljen v azijski tradicionalni medicini.



Pri meditaciji si lahko na tretjem očesu vizualizirate odpirajoči se lotosov cvet, če želite okrepiti intuicijo ter se povezati z vesoljem, svojimi vodniki in angeli.