Ljudje z močno tretjo čakro

Zdravilci opažajo, da so težave ljudi pogosto povezane z njihovim fizičnim, čustvenim ali mentalnim delovanjem. Enaki vzorci sprožajo enake blokade.



Večina ljudi je kombinacija osebnostnih tipov, povezanih s sedmimi telesnimi energijskimi centri. Če poznamo vrsto neravnovesja, ki mu je podvržen določen tip, si laže pomagamo pri zdravljenju in uvajanju sprememb.



Tretja čakra je povezana z idejami, prepričanji ter je močno aktivna pri intelektualcih. Težava te skupine je, da deluje samo z glavo in ne more pogledati na svet drugače kot razumsko. Posledično to ustavi njihov duhovni razvoj in bolezni, povezane s tem tipom, so posledica stresa, srčna obolenja in rak. Med njimi je veliko inženirjev, odvetnikov, računovodij in pisarniških delavcev, lahko jih označimo kot pripadnike srednjega sloja. Če se ne opirajo preveč na svoja zakoreninjena prepričanja, so lahko čustveno razmeroma uravnoteženi. Živijo skromno, brez pretiranih razvad, a so kljub temu pogosto utrujeni.



Paziti morajo na pravilno in zdravo prehrano. Kot podskupina sem spadajo tudi deloholiki in tisti, ki se preveč ženejo, zato so podvrženi stresu, jezi in vnetjem. Posledično lahko uživajo preveč alkohola, ki zmanjšuje zaloge cinka in magnezija v telesu. Ti se morajo predvsem umiriti in ustaviti, si odpočiti, uravnotežiti prehrano in delovanje žlez v telesu.



Druga podskupina so ženske, ki ne jedo veliko mesa ali so vegetarijanke, privlačne, odvisne od telesne vadbe, ki se trudijo za mladosten videz, čeprav so v resnici ves čas izčrpane. Pogosto je njihovo telo polno strupov, so jezne, spopadajo se z vnetji. Potrebujejo veliko ljubezni, nehati se morajo obremenjevati s svojim videzom in se sprostiti. Pomaga jim lahko tudi meditacija.

