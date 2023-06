Ljudje v regresiji govorijo v tujih jezikih

Terapevti so ugotovili, da lahko ljudi popeljejo ne le v pretekla življenja, ampak tudi v čas pred razvojem v maternici in fizičnim rojstvom. Po obdobju teme in nepremičnosti so se v pričevanjih pojavile drugačne izkušnje – bile so iz drugih krajev in časov.

Kljub temu so se jih spomnili, a ne kot bi gledali film ali brali knjigo, ampak kot bi jih ponovno preživeli. Stanislav Grof je poročal, da so ljudje v regresiji postali oseba, katere izkušnje so preživljali, celo do te mere, da je to vplivalo na njihov glas, jezik (ki ga lahko v tem življenju niso znali).

Raziskovalec izkušenj

Ian Stevenson z univerze Virginia, raziskovalec izkušenj iz preteklih življenj, je po drugi strani opazil, da začnejo včasih otroci med drugim in tretjim letom govoriti o svojih vtisih, vse do šestih ali sedmih let pa se poistovetijo z ljudmi, ki jih niso nikoli videli, slišali zanje ali se slišali z njimi. Pričevanja so lahko potrdili, celo človekova smrt se je ujemala s tem, kar je povedal otrok.

Še več, otroci so imeli včasih prirojena znamenja, povezana z načinom, kako je človek, s katerim so se poistovetili, umrl – brazgotine, razbarvanost telesa na predelu, kjer je vstopila smrtonosna krogla, zmaličenost roke ali noge, ki jo je pokojni izgubil ali imel ranjeno.

