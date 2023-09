Ljudje smo uresničevalci sanj

Ko premlevate o ideji ali nameri, je najboljši kazalnik prave smeri notranji »da«, ki zazveni ob njej, pravi James Redfield, avtor Celestinske prerokbe, v Vodniku po desetem spoznanju in ohranjanju vizije. Ker ne moremo uiti posledicam svojih izbir in dejanj, opozarja, da moramo biti izjemno previdni, ko vsajamo svojo voljo ali presojo v neko zamisel. Ker imamo svobodno voljo, se nam bodo v življenju ponudile priložnosti, nadaljnji razvoj pa je odvisen od naših izbir. Nikomur ne uspe popolnoma uresničiti svoje rojstne vizije, toda bolj se zavedamo, bolj odprti smo in sledimo intuitivnim prebliskom ter opustimo drame nadzora.

»Najhitreje boste uresničili željo, če se boste osredotočili na trdno namero, nato pa povsem opustili prizadevanje, da bi se domislili, kako, ali nadzirali rezultat,« pravi. Manj se trudimo, prej uzremo pot. »Hrepenenje in želje po idealnem življenju izvirajo iz globlje rojstne vizije. Sprejmite svoje sanjarije kot resnične želje, ki si prizadevajo, da bi se izpolnile. Vztrajne in jasne vizije naj vodijo k dejanjem, saj nas dejanja usmerjajo na pot izpolnitve,« še pojasni.