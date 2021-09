Ljudje, ki jih morate najti

Vse življenje se vrti okoli ljubečih odnosov, ki spodbujajo vašo rast, a nekateri so še posebno pomembni. Najprej morate na Zemlji poiskati sorodno dušo, s katero se ujemate na vseh ravneh. Tudi če se z njo prepirate, najdeta način, da je vajino razmerje še močnejše. Tudi če se ločita, je ob ponovnem snidenju vse, kot je bilo. Ko se spoznata, vas preplavi občutek znanosti, saj sta preživela skupaj mnogo preteklih življenj ter se odločila za skupno misijo. Ni nujno, da gre za zakonca ali celo osebo istega spola – lahko je to mama, sorojenec ali prijatelj.



Druga pomembna oseba je vaše zrcalo, človek, ki vam pokaže vse, kot res je. Odkrita je z vami, četudi rani vaša čustva, a to spodbudi transformacijo. Pogosto je to prijatelj, ki vas postavi na realna tla, in tudi vi lahko igrate isto vlogo v njegovem življenju. Kažeta si področja, na katerih morata delati.



Tretja nepogrešljiva oseba je vaš vodnik – mentor, učitelj, ki prinaša navdih, vas opogumlja, vam pomaga premagati naivnost in napredovati. Lahko je družinski član ali pravi učitelj.



Navdihuje vas in vodi. Bolj se razvijate, manj ga boste potrebovali v človeški obliki in vas lahko vodi tudi kakšen drug duhovni učitelj, narava, bog … Odgovore boste namreč prejemali naravnost iz vira.

