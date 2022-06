Ljubezenski horoskop za drugo polovico leta 2022: enemu znaku grozi prevara

Oven

Junija se obeta obdobje ljubezni in romantike, ko se bo oven počutil srečnega. Julij je dober za avanture, vendar morate biti pripravljeni na to, da nastali odnosi morda ne bodo dolgotrajni. Septembra, novembra in decembra pričakujte obdobje stabilnosti. Oktober bi lahko znova ustvaril napetost v razmerju, ki bi lahko vodila do razhoda.

Bik

Poletje bo zelo uspešno obdobje za ljubezen. Odnosi se bodo razvijali harmonično, nesporazume, ki nastanejo, pa lahko odpravite s pogovorom. Konec avgusta in začetek septembra je lahko na vrsti težko obdobje – obstaja možnost konflikta in ločitve. Druga polovica septembra bo lahka in harmonična. November in začetek decembra je še eno težko obdobje, konfliktom se je treba izogibati.

Dvojčka

Najbolj ugodno obdobje v letu je konec junija in začetek julija. V tem obdobju Venera prehaja skozi dvojčka, kar poveča verjetnost zmenkov in prinaša fazo romantike v že vzpostavljeni zvezi. Po drugi strani pa lahko prva polovica julija postane obdobje nestabilnosti, morda si boste želeli svobode. Konec avgusta in cel september nastopi težko obdobje, možna je ločitev partnerjev in prekinitev razmerja. Podobne težave se lahko ponovijo novembra in v začetku zime. Pomembno je, da v teh obdobjih partnerju posvetite posebno pozornost.

Rak

Poletje s septembrom bo za rake obdobje romantike. Julija in v začetku avgusta bo Venera prešla skozi znamenje raka in se povezala z Lilit. Možna je močna ljubezen, intenzivna čustva in občutki lahko pripeljejo do začetka živahne romance. Oktobra se obeta težko obdobje v osebnem življenju – možni so prepiri za rake, ki so v razmerju.

Lev

Ugoden čas za nova poznanstva je konec junija in začetek julija. A morate upoštevati, da razmerje, ki se je začelo konec junija oziroma v začetku julija, verjetno ne bo dolgotrajno in resno. Avgust in september sta ugodna za poroko. Od oktobra do decembra boste imeli predstavniki ognjenega znamenja harmonično ljubezensko življenje.

Devica

Poletni meseci in začetek jeseni bodo poskrbeli za veliko romantičnih trenutkov in novih poznanstev. Konec julija in začetek avgusta vam bo najlepše, saj boste opiti od ljubezni. Konec novembra ali v začetku decembra lahko pride do manjših konfliktov v odnosu. Vendar bodo vse te težave do novega leta izzvenele.

Tehtnica

Nova poznanstva so možna julija, vendar verjetno ne bodo pripeljala do resne zveze, prekinitev razmerja je možna sredi meseca. Konec avgusta in v začetku septembra bodo številne tehtnice obstoječ odnos premaknile na resnejšo raven. Nove romance so možne oktobra. V preostalih mesecih vas čaka harmonično in nekonfliktno obdobje.

Škorpijon

Nova poznanstva vas čakajo v juliju in avgustu, ko vas bodo preplavila čustva. Manjše težave v partnerstvu, pa tudi razhod, so možni junija in septembra. Vendar bo od sredine prvega jesenskega meseca odnos postal bolj harmoničen in stabilen, izmenjali si boste veliko nežnosti in imeli medsebojno razumevanje. November bo težek mesec: možni so konflikti na podlagi želje, da bi se znebili omejitev ljubljene osebe.

Strelec

V juliju obstaja nevarnost ločitve oziroma razhoda. Še en mesec, ko lahko strelec občuti napetost v ljubezenski sferi, je september. V tem obdobju so možna nesoglasja med partnerjema. V novembru in decembru boste predstavniki znamenja obkroženi s pozornostjo, ljubeznijo in komplimenti. Čaka vas svetlo obdobje, ugodno za odnose in romantiko.

Kozorog

Junij, sredina septembra in november je obdobje harmonije in medsebojnega razumevanja v odnosih. Konec julija in v začetku avgusta bi morali kozorogi nadzorovati svoja čustva ter postati bolj pošteni in skrbni do partnerja, da boste ohranili odnos. V tem obdobju obstaja nevarnost konflikta ali pa si boste želeli svobode. Na tej točki lahko predstavniki znamenja začnejo burno romanco, poskušajte ostati mirni in taktični.

Vodnar

V drugi polovici julija lahko prihaja do težav v odnosu zaradi omejitev s strani partnerja, možna je prevara. Najbolj obremenjujoče obdobje bosta junij in september. Možni so konflikti, močna razlika v mnenjih s partnerjem. Konec leta prihaja mir, harmonija in stabilnost na področju odnosov. Ljubezenski horoskop pravi, da vodnar za novoletne praznike ne bo sam.

Ribi

Poleti ribe čaka obdobje harmonije in novih romantičnih poznanstev. Najboljši čas za ljubezen bo od konca julija do začetka avgusta. Nesoglasja v odnosih so možna septembra, pa tudi konec novembra in v začetku decembra.