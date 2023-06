Ljubezen v rojstni karti

Verjetno vam je pihalo na dušo že nekaj čednih in uspešnih moških, a vam niti na pamet ni padlo, da bi jih povabili v svoje življenje. Preprosto niste bili očarani nad njihovim šarmom, niste čutili kemije z njimi, ker ste si želeli nekoga drugačnega. Običajno se vse to seveda odvija na naši nezavedni ravni, povsem avtomatsko. V naših rojstnih kartah pa je zapisano ne le to, kakšen tip moškega nas bo privlačil, ampak tudi, kakšne odnose bomo spletali z nasprotnim spolom.

V ženski karti moškega predstavljata Mars in Sonce. Znamenje, v katerem sta ta dva planeta, in aspekti, ki jih delata, nam pokažejo, kakšnega partnerja iščemo. Sonce simbolizira moža, očeta, osnovno moško energijo, Mars pa ljubimca. Če tvorita prijetne povezave, sekstile in trigone z drugimi planeti, bodo naši odnosi izpolnjujoči.

Prav tako je pomembna natalna Luna, ki nam pove veliko o našem čustvenem življenju in plodnosti. Če ima ženska težavno aspektirano Luno, se bo težko sprejela, kar se bo odražalo na njenih odnosih. Venera kaže njeno ljubezen, po čem hrepeni, kakšna je kot ljubimka.

V moški karti

V moški karti pa gledamo Luno in Venero, ki opisujeta partnerico. Venera z znamenjem, položajem in aspekti kaže, kakšno žensko išče in ga bo pritegnila, kaj se mu zdi privlačno. Luna kaže, ali bo odnos čustveno zadovoljujoč in kakšna bo njegova izbranka kot žena.

Smiselno je pogledati tudi, iz kakšnega testa je v osnovi nov partner, saj boste tako dobili občutek, s kom imate opravka – z nekom odprtim in strastnim ali hladnim in zadržanim.