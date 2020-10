Ljubezen v času retrogradnega Merkurja

Če se vrne nekdo iz preteklosti, ne skočite z njim takoj med rjuhe. FOTO: Tool51/Getty Images

V času, ko se planet komunikacije na nebu pomika navidezno nazaj, lahko pričakujemo nekaj podobnega tudi v odnosih. Za ta čas je značilno vračanje bivših ljubezni in ljubimcev, s katerimi se ni pametno zapletati, saj moramo z njimi razčistiti, ne pa nadaljevati. Največji problem za vezane pa je napačno razumevanje in nestrinjanje, saj Merkur povzroča komunikacijske šume in nesporazume. Drami se lahko izognete tako, da ste čim bolj jasni in ključne zadeve večkrat ponovite. Na splošno velja, da tudi z ljubezenskimi odločitvami zdaj raje malce počakajte, saj se bodo okoliščine spreminjale.Ovnom bodo iz omare padali okostnjaki iz preteklosti. Pametno bo, da v odnosih nadaljujete počasi, saj še sami ne boste vedeli, kaj si želite. Lahko vas zamika, da bi prevarali partnerja z bivšim, kar bi bila velika napaka.Biki lahko spoznajo novo simpatijo prek prijateljev, ki so se vrnili v njihovo življenje. Merkur bo obnovil vašo preteklost, a ljudi boste videli v drugačni luči, če ste v zvezi ali ne.Dvojčki lahko spoznajo novo simpatijo prek poslovnih partnerjev, ki so jo lahko poznali že prej. Če so v zvezi, se bodo morali bolj posvetiti partnerju, saj jih lahko delovne obveznosti oddaljijo od njega.Raki naj pričakujejo nepričakovano. Opazili boste, da se želite ponovno povezati z ljubimci iz preteklosti. Ravnajte po pameti. Vezani razbijte dnevno rutino in se s partnerjem spontano nekam odpravite.Levi bodo imeli večjo potrebo po odkrivanju svojih intimnih in seksualnih potreb, a tudi strahov v razmerju. Vezani bodo sklepali nove dogovore in iskali ravnovesje v odnosu s partnerjem.Device bodo v tem času še bolj resno iskale trajno ljubezen in veliko možnosti je, da jo najdejo. Vezani se s partnerji ne bodo slišali in zdelo se bo, kot da so na različnih valovnih dolžinah.Tehtnice bodo tako zaposlene, da ne bodo imele časa za ljubezen. Če so že v zvezi, bo to jabolko spora s partnerjem. Čim več naj se pogovarjajo z njim, da tega ne bo vzel osebno.Škorpijoni bodo ljubezen postavili na prvo mesto in bodo izjemno romantični. Lahko se pojavijo bivše ljubezni. V odnosu naj pazijo, da si partnerjevih namigov ne razlagajo narobe.Strelci se bodo morali posvetiti obveznostim v krogu širše družine, zato jim romantika ne bo v prvem planu. Vezani bodo ponovno premislili, ali so se prav odločili o naslednjem koraku v odnosu, npr. selitvi.Kozorogi bodo tehtali, ali naj se ponovno zapletejo z nekdanjo ljubeznijo. A če se bodo, bodo z njo prej zaključili zgodbo, kot jo nadaljevali. Vezani naj pazijo, kako izražajo čustva, da se izognejo drami.Vodnarji se bodo bolj kot ljubezni posvečali financam ter se vrnili na zmenkarsko sceno po Merkurjevem obratu. Partnerju naj pojasnijo, da se osredotočajo na drugo področje in da zapostavljanje ni osebno.Ribe so v nevarnosti, da bodo s svojim sočutjem spet odprle vrata nekomu, ki jih je že prizadel. Vezani se bodo spraševali, ali so sploh v pravem razmerju in ali partner resnično izpolnjuje njihove potrebe.