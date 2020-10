Ljubezen ni nadzor

V vsaki zvezi je nekdo močnejši in nekdo, ki se je bolj odpovedal sebi. A kljub temu močnejši partner ne sme biti diktator in zadušiti drugega. Ljubezen namreč niso ego, želja in nadzor.



Gre za to, da par raste skupaj, oba popravljata svoje pomanjkljivosti in dvigujeta drug drugega, pravijo guruji. Partnerja nočemo držati, ampak si preprosto želimo biti z njim. In ko se dvignemo prek svojega ega – čeprav običajno vsaka ženska hoče vse nadzirati –, ko si dvignemo vibracijo, je občutek v takem partnerstvu povsem drugačen kot v nezdravih razmerjih. Tako je, kot bi partnerja plesala skupaj v popolnem ritmu.



Ko se v takem odnosu rodi otrok iz čiste energije in ljubezni, se v družini vzpostavi harmonija, delujejo usklajeno. Če sta mož in žena sorodni duši, je namreč tudi otrok na isti frekvenci. Če delamo na sebi in si dvignemo vibracijo, pride otrok vedno kot sorodna duša.



Če pa seksaš kar tako, pa ni nujno – katera koli nerojena duša vidi, da je na voljo prazen prostor, in skoči v življenje. Tako se lahko rodi duša, ki ni usklajena s frekvenco para, kar prinaša mnogo nadaljnjih izzivov.