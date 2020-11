Levom pomaga boginja Bastet

S planeti v levu, Soncem in Luno ali ascendentom, ste povezani z Bastet, mačjo boginjo, ki je predstavljala moč sonca v starem Egiptu. Ena najstarejših boginj je, njen izvor sega v Nilovo delto, od koder se je njen vpliv naglo širil. Povezana je z Luno, vendar z močno ognjeno komponento. Predstavlja rojstvo in novosti, velja pa tudi za boginjo dišav zaradi njene vloge pri balzamiranju.



Pri Egipčanih se je pojavljala kot ženska z mačjo glavo. Mačke so bile zanje sicer svete živali, ki so jih častili tudi zaradi njihove materinske vloge, in mnogo so jih našli v grobnicah. Kot nočne živali, katerih oči najbolje vidijo v mraku, so tudi simbol noseče ženske.



Bastet je tako povezana s plodnostjo in blaginjo otrok, boginji užitka in kreativnosti – plesa, glasbe in umetnosti – pa so bili posvečeni tudi številni festivali s tisoči obiskovalcev. Znamenje leva je prav tako povezano z otroki in kreativnostjo. Če imate torej enega ali več planetov v levu, je vaša pot v razvijanju ljubezni in kreativnosti.