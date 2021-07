Lev z ognjenim ascendentom

Vedo, v katero smer želijo iti. FOTO: Eyeem/Getty Images

To so ljudje, ki izstopajo iz povprečja in so vedno na čelu množice. Lev je vendar kralj živali in na vsakem koraku pokaže, da je to še kako res. Levi namreč vedno vodijo druge in jim dajejo napotke, ki jim sledijo. Toda neprijetno jim je, če so vloge zamenjane – nobeno drugo znamenje namreč ne sovraži ukazovanja bolj kot levi.Njihov ego jim tega namreč preprosto ne dopušča. Kljub vsemu je nekaj na njihovih sposobnostih, kar delno upravičuje to dejstvo. Neustrašni so in borbeni, nikoli negotovi vase, pogumno se soočajo z vsemi izzivi. Znajo napraviti izvrsten vtis, počnejo stvari, na katere so lahko ponosni. Pohvala jim dobro dene.Levi z ascendentom v ovnu so otročji in vedri, nepotrpežljivi in očarljivi. Že samo levja nota jim omogoča, da napravijo mogočen vtis, oven pa še prida k temu in dejansko ta kombinacija pritegne poglede bolj kot katera koli druga v zodiaku. Izredno vestni so pri svojem delu in vse opravijo še pred roki. Potrebujejo nenehno aktivnost in so težko pri miru. Zelo odkriti so, naravni vodje in nadzorniki, kariero lahko napravijo v vojski in podobnih poklicih. Njihova napaka je samo ovnovska nepotrpežljivost, ki lahko marsikoga užali. V skrajnosti lahko dosegajo reči prek trupel, zato morajo brzdati svojo nepremišljeno željo, da bi bili prvi za vsako ceno.Tisti levi, ki imajo ascendent v levu, so kot ognjemet. Izstopajo iz družbe in nikoli ne ostanejo neopaženi. Običajno spijo manj kot drugi, saj ves svoj čas izkoriščajo za vznemirljive dogodivščine, ki jih čakajo tam zunaj. Nikoli jih ni strah poskusiti česa novega in včasih lahko zaradi zanašanja na svojo srečo dobijo po nosu. Vztrajni so in sposobni rešiti še tako velike izzive pred sabo. Delo z otroki je pravo zanje, lahko tudi policijsko delo. Pazijo naj le, da se ne prevzamejo v svoji gotovosti vase. Niso najboljši poslušalci, a zelo radodarni ljudje.Levi z ascendentom v strelcu so tisti, s katerimi je zabavno preživljati prosti čas! Radi imajo zabave, žarijo, so pozitivno naravnani in tolerantni. Zlahka oproščajo drugim in so odlična družba, vedno in povsod. Njihova pomanjkljivost je, da spregovorijo, ne da bi razmislili, zato se lahko nehote komu zamerijo s svojimi besedami.Najbolje se počutijo zunaj, na odprtem, saj so naravni raziskovalci in pustolovci. Izvrstni taborniki in biologi so, radi imajo živali, s svojim pozitivnim navdihom lahko tudi vodniki – vsekakor služijo denar s svojo sposobnostjo dela z ljudmi. Hitro se navdušijo nad kakšno norčavo neumnostjo, ki jim je levova vztrajnost ne dovoli opustiti, čeprav se pokaže za nespametno.