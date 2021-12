Leto 2022 je leto velikih sprememb: čarobna serija 2-2-2 prinaša uspeh in srečo

Leto 2022 bo leto velikih sprememb, pravijo numerologi. Specifično bo iz več razlogov, predvsem pa zato, ker ga krasijo tri dvojke. Ta serija ima namreč poseben pomen in moč. Število dva predstavlja dvojnost, ravnotežje in prilagodljivost, vero in zaupanje, sodelovanje in diplomacijo. Predstavlja tudi ljubezen, družino in partnerstvo. Število 0 je simbol novega začetka, ki ima v kombinaciji s serijo treh dvojk čarobno moč.

V novem letu naj bi tako začutili naval pozitivne energije. Na delu bomo predani in motivirani. V tem letu bomo sklepali več kompromisov in imeli več zaupanja, vse to pa bo prineslo dobro in harmonično življenje.

Število 2022 nas spodbuja, da odkrijemo, kaj je v vašem življenju pomembno in se temu popolnoma posvetimo. Izogibati se moramo negativnemu razmišljanju in pesimizmu, saj tako ne bomo prišli tja, kamor želimo, ravno nasprotno. Ta kombinacija števil nas tudi opozarja, da moramo biti previdni pri svojih notranjih občutkih in verjeti, da nas bodo pripeljali do prave odločitve ob pravem času.

Če želimo v letu 2022 doseči želene rezultate, ne smemo zapravljati energije za nepomembne stvari. Osredotočiti se moramo na tisto, kar nam je najpomembneje in šele tako nam bo uspelo.

Zvezde bodo načeloma naklonjene vsem, a le, če se bomo potrudili in vložili energijo. Prihajajoče leto pa naj bi bilo še posebej uspešno za Bike, Leve in Device.