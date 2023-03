Lenka Stanić: Zvečer se bo Luna srečala z Jupitrom

Luna je v znamenju raka. Ta znak prinaša nežnost, toplino, skrb. Svojim najbližjim želimo ugoditi, jih razveseliti z dobro hrano in ustvarite dobro domače vzdušje. Luna bo naredila sekstil z Venero, obe sta v njunem domu, obe na svojih najboljših mestih. Karkoli se boste odločili narediti, kupiti, narediti kaj zase, se ne boste zmotili. To je trenutek za dušo.

Sekstil z Uranom od vas zahteva, da ste v nekem gibanju, da nekaj spremenite, delate, izumite nekaj novega. Karkoli, samo da vam ni dolgčas. Najbolje bi bilo, če bi ustvarili kaj lepega in uporabnega, ki bi krasilo dom. Če boste le počivali, bi vam lahko Uran prinesel občutek nervoze in nezadovoljstva.

Zvečer se bo Luna srečala z Jupitrom in obstaja možnost, da bo nanj vplivalo znamenje bika. Zato si bo privoščil pretiravanje in več nakupovanja.

Aspekt trigona, ki se bo oblikoval med Marsom v znamenju raka in Saturnom v znamenju rib, je nekoliko neobičajen za ta dva planeta, ker si nista sorodna blizu vode. A kljub temu dajeta veliko pogonsko energijo, da marsikaj načrtujete najprej v tišini in miru, nato pa se oblikuje na zunaj.

Danes je sreda, Merkurjev da, in je v znamenju ovna. Počasi se oddaljuje od Jupitra, planeta sreče modrosti. Tam si je nabiral znanje, če je imel potrpljenje vse slišati in je to sprejel. To so srečanja z velikimi učitelji, velikimi modrimi ljudmi, ki nesebično svetujejo. Vendar je ta Merkur premočan in prehiter z besedami, zato je morda zanj velikokrat bolje, če kdaj besedo zamolči, kot pa nekoga prizadene.