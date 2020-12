Lenka Stanić: Včasih je najboljše molčati in uživati v ustvarjanju skozi tišino

2. december 2020. FOTO: Lenka Stanić

Luna v Raku nam prinaša domačno vzdušje, a tudi čustva, ki zlahka razplamtijo. Takrat smo najobčutljivejši, najsubtilnejši, hkrati pa potrebujemo največ pozornosti, nežnosti in toplote. Včasih vse to dobimo, ko smo blizu ljubljenih oseb. Ta mir in tišina nas veselita. Občutek varnosti in pripadnosti nam napolni dušo in polepša dan.Toda to so čustva, to je duša, tako se odzivamo in smo zelo občutljivi za kakršno koli krivico, za vse, kar je na hitro storjeno in na kar čustveno nismo pripravljeni. Včasih ta samovolja iztiri Luno, saj ji to, da je kdo sebičen, ne ustreza. Zato je najboljše, da se v tej situaciji ne ukvarjamo z reševanjem težkih problemov, saj bomo ranjeni. Najbolj nas vedno lahko prizadene tisti, ki nam je blizu ali je z nami v sorodu. Naj bo to le opozorilo, saj sicer utegne priti do nekakšne prekinitve, česar si zagotovo ne želimo.V sekstilu z Uranom iz Bika je Luna najbolj rada. To je njena višina, njen kraj uživanja, dajanja, hedonizma ... Naredimo nekaj sprememb v svojem domu, razveselimo drug drugega s posebno domačo hrano ali spontanim povabilom na sprehod po naravi. Naj vse spremembe tečejo počasi, ne borite se proti njim, saj jih tako zadržujemo, sami pa stagniramo.V znamenju Strelca je Sonce usmerjeno v kariero, v delo, želimo doseči najboljše, vse to pa izhaja iz naše globine, želje, volje in ustvarjalnosti. Ustvarjalnost moramo negovati in paziti, da je ne uničimo s pretiranim filozofskim načinom komunikacije, saj se Merkur tu ne zna ustaviti in na praktični ravni pokazati, kaj je treba narediti, ampak o vsem na široko spregovori in pozabi na bistvo. Včasih je najboljše molčati in uživati v ustvarjanju skozi tišino, skozi največjo ljubezen in zabavo.