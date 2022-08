Astrologinja Lenka: Danes ste na preizkušnji, kako močni ste

Na ta način se trudi, da ne bi preveč razmišljala o preteklosti, o svojem življenju in življenju svojih predhodnic, ker bi jo to pahnilo v depresijo, in tako z delom najde mir v svoji duši. Vsega se loteva resno, hladno in predano. Danes pa je njen dan zelo aktiven, saj se veliko ukvarja, kot da se ji mudi, da bi dokončala čim več stvari.

Že od jutra je v trigonu z Marsom, ki je v njenem dostojanstvu, kjer jo podpira pri vseh oblikah dela. To ji daje moč, moč, da vztraja pri vsem, ne glede na ovire, ki jo čakajo. Torej čeprav sta oba planeta sama po sebi v šibkih dostojanstvih, tega ne bi smeli storiti ali doseči na grob način samo zaradi tega. Kajti takoj za tem jo čaka Neptun, da ji da malo čarovnije, da ji obljubi nekaj več, pa čeprav ni vse tako čarobno in lepo. Velikokrat pa so le obljube ali samo čakanje, da se zgodi kaj »lepega«, zaradi česar je samo vzdušje dobro in se živi v tej prihodnosti.

Med 14.00 in 16.00 pride Luna v fatalni objem s svojim Plutonom, da jo malo potegne v svojo temo, da premisli, kako je, ko si na dnu vsega v življenju. Kdo more, ti pomaga in te reši iz vsega. In potem tam ni nikogar razen vas samih, zdaj ste na preizkušnji. Kako močni ste v sebi ali obupate ali ne odnehate niti v najtežjih situacijah. Koliko lahko najdete tisto luč v sebi, da vas potegne iz te teme. Toda po tem vedite, da ste druga oseba, da ste neverjetno močni in ni stvari ali osebe, ki bi vas lahko vrnila v tako težko in brezizhodno situacijo. In preden pride do konca znamenja, bo naredila opozicijo z Venero, ki je v znamenju Lune, v znamenju duše. Kaj je tisto, kar bo kritizirala, nezadovoljna, česar se ne odreče, se ne spremeni. Kajti sama Venera je na koncu znamenja in zaključuje svoje poslanstvo, povezano z ugajanjem drugim, nesebičnim razdajanjem sebe in svoje topline in nežnosti.

Okrog 21. ure preide Luna v znamenje Vodnarja, v znamenje, kjer ima svobodo do neba, kjer je duša srečna samo zato, ker je svobodna in neodvisna od vseh.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je v svojem znamenju Device. Tam je zato, da malo bolj analizira, do potankosti, da sprejema prave in zdrave odločitve. Tukaj je njegov um nezmotljiv. Ampak ne pojdite preveč v detajle in se zaradi malenkosti ne obremenjujte preveč, lahko vam pokvarijo dan.