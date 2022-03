Lenka Stanić: Očistimo jezik vseh onesnaženih misli, ki smo jih izrekli ali celo slišali

Luna je še vedno v znamenju Kozoroga, a ji tokrat že od jutra veliko pomaga Jupiter. Ne glede na to, kako zamrznjena je tukaj in brez optimističnih pogledov, ji Jupiter daje upanje, vizijo in podpira, da bo z velikim trudom in veliko odrekanjem po vsem, kar je storila, dober. Je velika vzpodbuda, ki si jo vsi nekje želimo, ko je Duša izčrpala vse svoje adute in se nima česa oprijeti ali ne more več od nekod črpati moči.

Tu je tudi Neptun, ki zvečer pride k Plutonu, da očisti neko staro verovanje, neke stare sence, da zavrne stvari, ki bremenijo njegovo Dušo. Da bi lahko slekla to kačjo kožo, da bi se od pomladi zdaj prečistila v Duši in telesu, da bi temeljila na svojih željah in potrebah.

Poleg tega daje posebno noto Merkur iz znamenja Rib, ki je potopljen v svoje vizije, v svoje globine, v svojo tišino s Plutonom. Čudovit vidik, ki nam omogoča, da v veliki tišini odkrijemo in povežemo s seboj marsikaj, česar morda še nikoli nismo zmogli, izluščiti kakšne skrivnosti, ki so bile hote ali nehote skrite, nekaj papirja, kakšno pomembno sporočilo, nekaj papirja z dediščino. Toda hkrati nam ta vidik omogoča, da očistimo svoj um, svoje misli številnih strupenih besed, besed, ki jih izrečemo ali celo ogovarjamo o kom. Je izmetavanje nekaterih starih prepričanj, ki so jih starši naučili nas, družbo, vsega, česar se naučimo globoko v sebi in ne ustreza našemu telesu, našemu razmišljanju. Očistimo besede, jezik vseh onesnaženih misli, ki smo jih izrekli ali celo slišali.

Danes je sobota, Saturnov dan, in še vedno je v znamenju Vodnarja, v znamenju, ki išče in nam dela številne spremembe, a spremembe, ki prihajajo predvsem iz nas samih. Deluje nam, da so drugi enaki, da smo vsi del drug drugega, uči nas večje solidarnosti, humanitarnosti, pomoči. A najprej začnimo pri sebi, skozi neki ritual, red in negovanje samega sebe.