Lenka Stanić: Največja vrlina je odpustiti in oprostiti

Luna se bliža koncu znamenja Ovna, ko se ravno tvori kvadrat s Plutonom. Zdi se, da ne more mimo, ne da bi se spotaknila ob preteklost, ob to, kar povzroča trpljenje in bolečino. A tu gre bolj za nepremišljene žalitve, za očitke drugim in obtoževanje drugih, če nam kaj ne uspeva. Vsega se je treba zavedati in sprejeti, največja vrlina pa je vse odpustiti in oprostiti. Vsako zadrževanje negativnih čustev vodi v različne bolezni. Tudi ko se to zgodi, pa se oseba velikokrat še vedno ne zaveda, kaj je bil vzrok.

Okoli 16. ure gre Luna počasi v znamenje Bika, zanjo pomeni to počitek in ozdravitev od vsega, kar je preživela. Naredila bo čudovit sekstil z Jupitrom iz znamenja Rib in tu je angel, ki čaka, da ga prosimo za izpolnitev želje. Primeren čas je za vse vrste nakupovanja, finance in za povrnitev vere, da je vse okoli nas lepo, le odpreti moramo oči in to videti. Marsikaj se lahko uresniči, če to znamo priklicati modro in iskreno.

Sonce, naša volja, želja in ustvarjalnost iz znamenja Kozoroga, je v natančnem sekstilu z Neptunom iz znamenja Rib. Sonce je tukaj osredotočeno na doseganje velikih ambicioznih projektov. Danes more iti vse z lahkoto, še posebej pa tistim, ki se ukvarjajo z umetnostjo.

Danes je ponedeljek, dan Lune, ki je v čustveno težki situaciji. Ponudimo več topline, nežnosti, objemimo koga, ta objem mu bo veliko pomenil. Pomagajmo nekomu, ki je v težki situaciji. To nam dodatno pripoveduje Merkur, ki je v Vodnarju in katerega zavest ni namenjena samo enemu, ampak vsem in marsikaj vidi veliko dlje. V sekstilu je s Kironom, zato zdravimo sebe, drugim pa pomagajmo s pozitivno besedo in vero v boljši jutri.