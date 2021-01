Astrologinja Lenka: Merkur se bliža konjunkciji s Saturnom

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Venera je zapustila je nestalnega in poletnega Strelca in je zdaj v znamenju staromodnega in konservativnega Kozoroga. Tudi tu si Venera želi miru, ne izkazuje ljubezni in je zadržana v vseh svojih željah. Zvesta je in lahko čaka leta, če kaj obljubi. V čakanju ji mine čas, medtem ko lahko njena ljubezen že živi nekje drugje in z drugo. Dobro je vedeti, da načrtujemo nekaj, kar bo trajno, toda za to moramo počasi, zvesto in vztrajno razvijati stabilnost v vsem, kar počnemo. Je v trigonu z Marsom iz Bika, zato so zanjo zelo pomembne vse materialne stvari (dom, premoženje, posest, finance), ne pa toliko čustvene.Luna je v zadnjih korakih v praznem hodu, počasi zbira svoje vtise iz znamenja Škorpijona, o tem, kaj se ji je zgodilo v zadnjih dveh dneh. Opoldne se spremeni v znamenje Strelca, vzdušje bo sveže, vedro in sproščeno. Z Merkurjem naredi trigon, da ga malo spodbudi in opogumi k še lepšim in inovativnimi mislim, s Saturnom pa ohranja svojo notranjo moč in vztraja na svoji poti vsemu navkljub.Toda Merkur iz znamenja Vodnarja je že svoj, vseeno mu je, ali kdo kaj govori o njem, mu svetuje ali ga skuša uokviriti. To ga sploh ne zanima. Zaveda se največje resnice in želi v njej vztrajati. Genialno razmišlja, a v kvadratu z Marsom lahko izbruhne že zaradi malenkosti. Vse ga provocira, a Mars je tukaj počasen, zato niti ne ukrepa. Dobro je, da se hitro umakne in sprejme koristne in praktične odločitve, od katerih bo imel korist šele kasneje.Medtem se Merkur bliža konjunkciji s Saturnom. Ta ga umiri, upočasni, mu namigne, da ne bo šlo vse tako hitro in takoj. Nalaga mu težke misli, sprejemanje starih obveznosti in odgovornosti. Mu bo uspelo ohraniti neodvisne misli, ki pridejo same od sebe?