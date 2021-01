Lenka Stanić: Mars je danes na zadnji stopnji

Napoved za 4. januar. FOTO: Lenka Stanić

Danes je prvi delovni dan v letu 2021 z Mesecem v Devici. Bi morali delati še več ali smo že na samem začetku vsega siti? Ta položaj zahteva, da smo marljivi in da nesebično pomagamo drugim. Toda ali lahko duša prenese to brez godrnjanja? Naučiti se mora, da je to njeno življenjsko poslanstvo in v tem uživati, medtem ko so drugi zadovoljni z njeno pomočjo.V opoziciji z Neptunom iz znamenja Ribe se izgubi občutek samozavesti, začnejo se dvomi in razočaranje in vprašanje, zakaj mora to početi tako dolgo in kako dolgo še. Ta vidik nas vodi do napačnih čustvenih odločitev, ki jih šele kasneje vidimo kot nepotrebne. Povzroča strah pred vsemi vrstami bolezni, še posebej v tem času.Namesto da bi se prepustili, našli malo več navdiha, morda za pomoč tistim, ki so je res potrebni, denimo osebam z invalidnostjo, fizično ali čustveno. Tako bi duša izpolnila svoje poslanstvo. Zvečer, ko se nekoliko umiri, bo imela zemeljski trigon z Merkurjem, ki je še vedno v znamenju Kozoroga s trdnimi odločitvami, zato že vnaprej ve, kaj si želi. Pluton jo revitalizira, da se ponastavi in ​​vrne v položaj, ki ji ustreza. Toda duša spet takoj odleti v kvadrat z Venero in spet se pojavijo nezadovoljstvo, preračunljivost in rivalstvo s sabo (to je premalo, to je predrago, to je ...).Mars je danes na zadnji stopnji, počasi mu zmanjkuje energije, utrujen je od vsega, kar je bilo v zadnjih nekaj mesecih, in komaj čaka, da vstopi v znamenje Bika, da se brez večjega truda sprosti in prepusti zemeljskim užitkom.