Lenka Stanić: Jupiter in Neptun ustvarjata čudeže, ki imajo dvorezni meč

Luna je v znamenju Device in spodbuja k temu, da naredi red v hiši in okoli nje, okoli vseh, ki res potrebujejo pomoč in storitev. Če bo ta pomoč prišla, pa je drugo vprašanje. Njen položaj je v opoziciji z Venero in vedno kaže na neko nezadovoljstvo, samokritičnost, da ni naredila dovolj in dobrega za druge. Namesto tega bi se morala obrniti vase in narediti dan, kot se ji zdi primerno. To jo dodatno stimulira z Uranom, s katerim bo naredila trigon, da se malo obrne, spremeni neka prepričanja, stare vzorce, ki so ji doslej preprečili, da bi kaj spremenila na način pomoči in služenja drugim. Kajti vse ima svoje meje, tudi to, in morda je čas, da spozna, da je na prvem mestu zase.

Energija Sonca, želje, volje je v točnem sekstilu s Saturnom. Gre za zlitje modreca in tistega, ki je šele na začetku svoje kariere, svojega življenja. Vsakemu mlademu, ki posluša modrejšega in izkušenejšega človeka, bo v veliko korist, saj je Saturn v njegovem domu, kar bi pomenilo, da nasvet prihaja od prave osebe. Ne glede na to, ali gre za kakšno poslovno ali zasebno zadevo, je to preprosto dober položaj. Kdor želi odpreti in začeti nov posel, nov projekt, to daje trajnost skozi čas. Še posebej dobro ga je uporabiti na drugačen, sodobnejši in sodobnejši način.

Jupiter in Neptun sta še vedno v objemu drug drugega, ustvarjata čudeže, ki imajo dvorezni meč. Tisti, ki lahko izpolni svoje največje in najgloblje želje srca, on in drugi, ki lahko padejo v največji mulj morskih globin. Pri vsem je treba biti zelo previden, saj je to Neptun, ki zna očarati, še bolj pa razočarati. Moraš imeti tla pod nogami, kako dolgo in kako z njim sodelovati.

Danes je sreda, dan Merkurja, ki je v znamenju Bika. Kdo od njega najverjetneje razmišlja o hrani, denarju, kako zaslužiti in pridobiti še več, materialnih in finančnih stvareh. Je temeljit, stabilen, odgovoren, ima tisti čut, kako to načrtovati in dobiti čim več. Ostaja povezava z naravo, s sprehodom v naravo, po čudovitih krajih, kjer se lahko sprostiš in uživaš s celim bitjem. No, izkoristimo dan.