Astrologinja Lenka: Energija in vzdušje sta ugodna za številna dela

Danes je na nebu zelo primeren dan, saj sta energija in vzdušje ugodna za številna dela. Luna je v Dvojčkih, kar omogoča hiter dogovor. Vse izhaja iz zdrave pameti. S Soncem v sekstilu, ki je v svoji višini, je mogoče doseči veliko. Harmonija čustev je zelo ugodna za vse moško-ženske odnose. Danes je možen tudi dogovor z avtoritativno osebo, z nekom, ki vam trenutno pomaga in vam stoji ob strani. V sekstilu z Merkurjem se bo vse dogajalo jasno in neposredno. Tako bo v odnosih z otrokom, bratom ali poslovnim partnerjem. Ne bo obotavljanja, um in občutki dajejo enako komunikacijo na vseh področjih.

Luna nadaljuje pot skozi znamenje Dvojčkov, zato jo zanima vse, rada bi poskusila vse in vse izvedela. Zvečer bo v trigonu z Marsom in Saturnom, da razbije to težko sliko, pomaga pri odločanju in ugotovi, ali se je kje zataknilo. Zdaj lahko podpre odločitve, sprejete prejšnji dan, da se obrne in gre na pravo pot ali naredi kaj trajnega. To je bil dogovor med dvema generacijama, med tem, kar je staro in tradicionalno, in tem, kar bi radi hitro in na povsem drugačen način. Ta kombinacija je pozitivna rešitev za oba. Venera je pravkar začela svojo pot v svoji vzvišenosti, kamor bo obrnjena k predaji, zaljubljenosti, veri, svojim idealom, a zdaj je tudi pomlad, zato gre to eno z drugim.

Danes je sreda, dan Merkurja, on pa je v znamenju Ovna. Ta je neposreden, včasih celo surov, najprej pove in šele potem razmišlja, kaj je rekel in komu. Treba se je malo ustaviti, ne hiteti, najprej razmisliti, da bi lahko bila zadovoljna tudi druga stran. Besede lahko iz njega bruhajo nekontrolirano, žalijo, preklinjajo, kritizirajo, izgovarjajo grdo in brez nadzora. To je tisto, na kar morate biti pozorni.