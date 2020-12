Lenka Stanić: Danes bodite zgovorni, vendar ne žaljivi

Napoved za 25. december. FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno v znamenju Bika, le da se je oddaljila od Urana. Če se ji je uspelo izogniti nekaterim stresnim situacijam, je dobro, če je vnesla vsaj nekaj svežine v svojo dušo. Čeprav je Luna v Biku bolj usmerjena v udobje, v hrano, pijačo, poležavanje, je tukaj vse nekoliko počasnejše, udobno, tako da je tistim, ki imajo radi tak tempo, fenomenalno.Merkur in Uran naredita čudovit zemeljski trigon in dragoceno je izreči ali slišati lepo besedo, se dogovoriti in narediti načrt za potovanje, nakup novega računalnika ... Nekomu lahko ponudijo nenadoma napredovanje na delovnem mestu.Danes bodite zgovorni, vendar ne žaljivi.Pa vendar Luni ne bodo všeč nekatera druženja. Ne bo se počutila prijetno v njihovi družbi. Ali jo bo motilo, da so nekoliko svobodnejši v vedenju in govoru, da so preveč pustolovski, se smejijo, šalijo, ona pa bi raje preživljala dneve mirneje. Prepustimo se, saj Venera lahko danes v naša srca vnese nekaj veselja in topline. Polepšajte si dan, kupite si kaj, podarite kaj komu, četudi le cvet, prinesite mu veselje v dušo.Ker je danes božič, naj bo to dan veselja, okrasitve božičnih dreves, obdarovanja, izmenjave daril, druženja s svojimi najdražjimi. Naredimo si ta dan še posebej lep. S tem ko polepšamo dan drugim s prijaznostjo, toplino, lepimi besedami, darili, ga polepšamo tudi sebi.