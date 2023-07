Lenka Stanić: Danes je Merkurjev dan, on pa je v znamenju leva

Luna je v znamenju bika in tu ji najbolj ustreza mir, da vse poteka počasi brez naglice, brez vznemirjenja in napetosti. Da se malo prepustimo užitkom in tudi malo pretiravamo s hrano. Vse gre na počasi, saj za bika velja, da je najpočasnejše znamenje.

Pred poldnevom bo Luna naredila sekstil s Soncem, ki je prav v njenem domu. Tu lahko pričakujemo veliko povezave z domom - prenovo, nakup, pogostiti svoje najdražje, v skrajnem primeru tudi zamenjava doma.

Med 18. in 20. uro bo prišla Luna v konjunkcijo z Uranom, v znamenju, kjer ima Luna največjo moč, Uran pa največjo rušilno energijo. To bo čutiti kot potres. Kako združiti to dvoje, da ne bo pokalo od napetosti in nervoze. To je trenutek, da se vnaprej pripravimo na nove začetke, na popolnoma drugačne poglede. Naj bo nekaj novega, nepričakovanega, nenačrtovanega. Presenetite se z dejanjem, za katerega prej niste imeli poguma.

Spremenite nekaj na sebi, če ne drugega, pobarvajte en pramen las v drugo barvo. To je tudi trenutek, ko ti je vseeno, kdo bo kaj mislil in rekel. Gre samo zate, da si v tem srečen in zadovoljen sam s sabo.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju leva, kjer bo ostal do konca julija. Kaj drugega vam preostane, kot da se v tem znamenju trudite biti čim bolj ustvarjalni, da s svojimi besedami navdušujete druge za nove podvige. Samo bodite previdni z nasveti, da ne boste videti, kot da se preveč trudite in dajete občutek, da želite, da bo po vašem. Lev zelo zlahka prestopi to mejo. Merkur v levu lahko naredi načrt za dobro potovanje, dobro zabavo, prepustite se igri. Veselite se vseh malenkosti, kakor se majhen otrok razveseli najmanjšega darila.