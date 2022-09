Lenka Stanić: Današnji dan omogoča ustvarjanje in ljubezen

Dan se je začel s čudovito kombinacijo Lune in Sonca. Oba sta v zemeljskih znamenjih, oba sta materialno in finančno naravnana. In zdaj, v tej situaciji, lahko dosežeta veliko dogovorov, veliko lepih, praktičnih in uporabnih idej poleg dobrih dogovorov, ki jih uresničijo v realnem svetu. Tu je tudi združitev naše podzavesti, čustev z zavestnim delom, egom, pa tudi združitev principov v nas ter tudi z drugimi.

Dan bo zelo ugoden za številne dosežke in uresničitve. Takoj za njim je sekstil z Neptunom iz znamenja Rib. Človeku vedno da idejo, vero, da si zamisli in vidi, kar hoče, pa tudi, da verjame vase, da lahko vse to doseže. Neptun je tisti, ki v dobrem aspektu ponuja in nudi pomoč samo zato, da verjame vase, v tisto, kar načrtuje, in potem to tudi uresniči.

Potem je Luna podprta tudi s planetom Plutonom, tistim, ki je v zadnjem aspektu, preden Luna spremeni znamenje. On je tisti, ki da zadnji atom, veliko moč. Moč, da v določenem trenutku verjameš vase, ne čutiš strahu, se ne počutiš nemočnega, da ne zmoreš, ampak nasprotno. Za vas je to tako enostavno obvladljivo, ne glede na to, kako težko je čustveno ali fizično. Ta globoka povezanost iz največje globine nam daje prizemljenost, stabilnost v vsem.

Danes pa je planet ljubezni, harmonije in lepote Venera iz znamenja Device v kvadratu z Marsom iz znamenja Dvojčkov. To je nekoliko težaven vidik, razen če se uporablja pozitivno, če je to mogoče. Tukaj bodo besede ubile odnos. Tu je Venera iz njenega padca iz Device, kjer išče vse podrobnosti, gre v malenkosti, podrobno vse na široko in globoko, išče šivanko v kupu sena, kritizira, a to je Marsu popolnoma neznano in suhoparno od znamenja Dvojčkov. Zanj je tukaj pomembna družba, razumeti se z več ljudmi hkrati, zbližati se z eno osebo, jo celo objeti, vendar je to zelo površinska stvar, ker se v nič ne poglablja, zanj je vse to mimogrede. In zdaj mu Venera ves čas ponavlja, to si naredil, s tistim si kavo pil, tega si pogledal. A tisti revež je naredil vse, da bi si krajšal čas, in to na prijazen in površen način.

Kako združiti ti dve energiji? Merkur je deponator obeh in je retrograden ter gre v opozicijo z Jupitrom, kar nam bo dalo vedeti, da se bo vse to samo še stopnjevalo in poglabljalo. Če ne moreta biti skupaj ali tega ne moreta prerasti, ker še vedno obstajajo prepiri, ki samo uničujejo odnos, je najbolje, da se ne spuščate v prepire, ampak greste svojo pot.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju Ovna na 5. stopinji. Daje veliko ustvarjanje, ljubezen, opominja človeka samega, da mora najprej dati vse sebi, najti svoj namen v življenju in šele potem bo srečen. Le tako lahko drugim daje spodbudo in navdih za še večje uspehe.