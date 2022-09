Lenka Stanić: Dan za umirjenost in sprostitev

Luna v Raku počasi dela lep aspekt z Neptunom v Ribah. Daje umirjenost, sprostitev, ki je zelo potrebna, ko je Luna v njenem znamenju. Popoldne bo naredila tudi lep aspekt s Soncem, ki bo oživil nekaj dogovorov, morebiti kakšnega pozabljenega ali nevede puščenega v drugem planu. Sonce, ki je na največjem Venerinem padcu, lahko samo še bolj ozavesti lastne potrebe, ki se tu marsičemu zavestno odreka. Je tako realna in prizemljena, da se je sposobna žrtvovati za to.

Danes je najlepši aspekt med Venero v Devici in retrogradnim Uranom v Biku. V njenem domu je že dolgo, zato jo poskuša dobrohotno spremeniti, ji pomagati, opozoriti na njene osnovne potrebe, za katere je ustvarjena.

Venera v Devici je preskromna, pridna, delavna, sramežljiva, ustrežljiva, živi zato, da pomaga drugim, živi za druge. Zadovoljiti vse njihove potrebe, želje in storitve. In zdaj je tu Uran, da jo prebudi, pretrese, razsvetli in postavi na mesto, ki ji pripada. Da jo spomni, da življenje ni samo za druge, ampak tudi, da se posveti sebi in postavi sebe v ospredje. Da si da več svobode, da se bolj odloča, kdaj in koliko lahko naredi za druge, ne da bi jim dala prednost pred sabo. Kajti skromnost ni samo vrlina, ampak tudi zatiranje lastne želje in samodejno ponižanje samega sebe, ki človeka ne pripelje do notranjega zadovoljstva. Ker ko ni srečna, radostna, kar je njena osnovna narava, ne more nikomur dati ne samo pomoči, še manj ljubezni. In Venera je ljubezen sama, ona mora biti srečna in vse početi z veseljem in s svojim namenom.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v središču znamenja Dvojčkov. Kot bi stal na piedestalu in usmerjal, pospeševal vse, kar je treba narediti. Ker Dvojček ni tisti, ki čaka, ki odlaša, ne, on mora to storiti zdaj z Marsom čim prej, da to naredi, da to pove. V takšni situaciji le pazite, da vam jezik ne pobegne prehitro pred vašimi mislimi.