Lenka: Izogibajte se kakršnim koli konfliktom

Mars je vstopil v znak Tehtnice, da bi naredil malo reda v vseh odnosih, ne glede na to, ali so čustveni ali poslovni. Čeprav se tu ne počuti najbolje, bo poskušal udariti po tem, po čemer ne bi smel, in to so prav vsi odnosi. V tem znamenju bo ostal do 30. oktobra, nato pa bo prestopil v svoj znak Škorpijona, ki je pod njegovo vladavino.



Znak Tehtnice je osredotočen na vse, kar je mogoče povedati, narediti na najboljši možen način. Tu je moč zelo šibko izražena in poleg določene morale je treba spoštovati določena pravila, kar za Mars v tem znamenju ni ravno prijetno. Čeprav je trenutno v recepciji, menjava sedeže s svojim dispozitorjem Venero, ki je v njegovem znamenju, zato lahko določene situacije nekoliko omili. Toda Venera bo zagotovo vnesla več nemira v vse odnose, ko bo iskala kakršno koli težavo, samo da bi jo imeli. Poskušala bo izločiti ali se spomniti nekaterih poškodb, ki jih je nekoč utrpela, zdaj pa to ponavlja in se je ne more znebiti. In zaradi takega zvonjenja bo Marsu odgovoril, in kako? No, lahko pride do velikih prepirov in celo do fizičnih spopadov zelo hitro. Zato se je v tem obdobju dobro izogniti kakršnemu koli konfliktu, zlasti tistim, ki ga že imajo v svoji natalni karti. Ker to ne bo le prepir, ampak bo marsikoga pripeljalo na sodišče, torej ločitev.



O tem dodatno govori Luna, ki je v znamenju Kozoroga, katerega Duša je tako utrujena od vseh bremen, vseh depresij, vseh težkih življenjskih situacij. In to je dodaten plamen, ki vodi v razpad družine. V vse tiste zastarele in konservativne poglede bo poskušal vnesti nekaj novega nekje med 14. in 16. uro. In ali mu bo uspelo, ker ga Merkur zvečer čaka s kvadratom, da mu pokaže svoje nestrinjanje in nezadovoljstvo. Možni so manjši konflikti, ne le z ožjimi družinskimi člani, ampak tudi občutek obtožbe, da ni ravnal drugače.



Danes je sreda, dan Merkurja in on je v tehtnici na stopinji pada sonca. Če izgovorite besedo in vam prinese preveč žalitve ali celo občutek, da ste nekoga prizadeli ali preprosto izgubili kot ljubljeno osebo, ga poskusite popraviti. To je še posebej pomembno za tiste, ki se ukvarjajo z javnim delom, zato si lahko prinesejo zelo velike zadrege in izgovorjene besede, ki jih bodo osramotile. Najbolje je, da danes, preden kaj rečete, premislite, kaj in komu govorite.

