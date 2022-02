Lekcije, ki vas jih niso naučili v šoli

Duhovnih resnic ni na šolskem programu, pogosto jih ne poznajo niti starši, da bi nam jih predstavili, tako jih postopoma sami odkrivamo v življenju. A v marsikateri situaciji bi nam bilo veliko lažje, če bi vedeli na primer, da je odpuščanje nekaj, kar počnemo zase, saj sicer samo podaljšujemo svoja negativna čustva. Prav tako nam niso pojasnili, da bi se velikemu delu zdravstvenih težav lahko izognili s pravo prehrano, vadbo in spanjem, skupaj z ustrezno čustveno, miselno in duhovno naravnanostjo.

Sami smo odkrivali, da je vztrajnost ključni dejavnik za uspeh. Čeprav se stvari ne odvijajo, kot si želimo, lahko spremenimo pristop in vztrajamo. Morda niti še ne veste, da je vaša sreča vaša odgovornost. Ko ugotovite, kaj vas osrečuje, si lahko sami ustvarite srečno življenje. Neuspeh je del procesa, iz katerega izhajajo največje lekcije, a če živimo kot odgovoren odrasel človek, da bo naše življenje lažje. Redno plačevanje položnic, služba, telovadba in prehranska disciplina niso zabavni, a so temeljni za zadovoljno življenje, skupaj s čustveno in mentalno higieno. Obremenjevanje s preteklostjo in prihodnostjo prinaša tesnobo in obup. V preteklost se je zato modro ozirati zaradi modrosti, ne pa obžalovanja. Naprej je pametno gledati le, da bi prepoznali rešitve in ovire na poti. In ne pozabite, da vaš sistem prepričanj ni nezmotljiv. Če naletite na ovire, so za njimi pogosto napačna prepričanja.