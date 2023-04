Lekcije in življenjski načrt

Vsi imamo nalogo, ki ji sledimo. Zastavili smo si jo pred rojstvom, skupaj z duhovnimi vodniki, in pazljivo predvideli vse življenjske prelomnice, spremembe, srečanja z drugimi, lekcije, ljudi, ki nas obdajajo, in druge izkušnje. Na ravni duše razmišljamo o življenju povsem drugače. Cilj tako ni, da bi bili slavni in bogati, ampak da bi se duhovno razvijali in napredovali. Ena od nalog, ki si jo lahko izberejo duše, je, da bi bile v prihodnjem življenju pogumnejše.

V življenju sledimo dušni nalogi, ki smo si jo zadali pred rojstvom. FOTO: Evgenyatamanenko, Getty Images

Duhovni učitelji pogosto poudarjajo, da je Zemlja velika šola, v kateri se učimo na spodrsljajih, ki z dušnega vidika sploh niso napake, saj se iz vsake nekaj naučimo in s tem napredujemo. Božanski načrt in pogodbe z vsemi, ki jih bomo srečali v tem življenju na Zemlji – z nekaterimi smo dogovorjeni, da nas bodo podpirali in nam pomagali, z drugimi, da se nam bodo postavljali po robu, da bi nas s tem spodbudili k razvoju ali bi poravnali karmične dolgove, ki jih imamo do njih –, nas spremljajo od rojstva do smrti. Vsebujejo predvidene zasuke, življenjske izzive in teme, s katerimi se ukvarjamo.

Sledite intuiciji

Vse je zastavljeno tako, da nam, če smo le pripravljeni slediti intuiciji in ne delamo proti sebi ter smo se pripravljeni učiti, lahko uspe rešiti in premagati vse, kar se zdi težava. Seveda se ne zavedamo jasno, kam naj gremo in kaj naj storimo v vsakem trenutku, a če smo dobro povezani s svojim notranjim jedrom, sledimo sporočilom in poslušamo intuicijo, lahko prepoznamo znamenja, ki smo si jih nastavili pred rojstvom, da le ne bi zgrešili svojega namena.

Ko se učimo iz izkušenj, se razvijamo in zavedamo, da nismo samo telo, ampak edinstvena duša v telesu. Srečujemo ljudi, s katerimi smo se dogovorili, da bodo z določeno vlogo spodbudili naš razvoj. Lahko nas učijo sočutja, hvaležnosti, postavljanja meja, da povemo, kaj si mislimo, da znamo sodelovati z drugimi … Z nekaterimi smo sklenili dušne pogodbe in v našem življenju lahko ostanejo za vedno ali za kratko, le da nas nečesa naučijo. Lahko je to vaš partner, prijatelj, šef, oče in mama, sestra in bratje, sodelavci, stari starši, učitelji v šoli … Vloge, ki jih igramo, imajo vedno dve plati, tako tudi mi dajemo lekcije drugim in spodbujamo njihov duhovni razvoj. Kot bi se z nekom dogovorili – in to deluje tudi v nasilnih razmerjih in tragičnih situacijah –, da vas bo prevaral in prizadel, da bi vas s tem spodbudil, da ga zapustite, se osamosvojite in presežete odvisnost od partnerja.

Če se nam zdi, da nam drugi delajo krivico ali so nesramni do nas, se moramo vprašati, katera lekcija, ki nas je želijo naučiti, se skriva za tem. Zanimivo je, da ko jo spoznamo in usvojimo, se težavne okoliščine nemudoma končajo, saj ni mišljeno, da bi kot duša trpeli niti trenutek dlje, kot to potrebujemo za rast.