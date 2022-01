Le redki imajo to črko v svojem imenu: ima zelo močno simboliko in skriti pomen

V alkimiji je L znak razgradnje. Ruska črka L je simbol ljubezni, nežnosti in naklonjenosti, velja pa tudi kot simbol modrosti. Slovani so jo povezovali z elementom tekoče vode, v čarovništvu pa L pomeni znanje, intuicijo, plodnost, prebujanje pomladi in cvetenje rož in veselje.

Značilnosti ljudi, ki imajo v svojem imenu črko L

Tisti, ki imajo črko L kot prvo v svojem imenu, so zelo ustvarjalni in optimistični. So tudi iskreni in imajo toplo srce. V primeru, da je L zadnja črka, so ti posamezniki najbolj veseli, ko svoje projekte dokončajo točno tako, kot so nameravali.

L je tudi črka dejanja. Ljudje, jo imajo v svojem imenu, zelo dobro prevzamejo pobudo, saj imajo veliko energije in so motivirani za trdo delo, ne glede na to, ali so v timu ali sami. Ti ljudje si ne bi smeli dovoliti, da so neodločni. Hkrati pa so polni razumevanja, pošteni, prijazni in radodarni. Ker so zelo željni potovanj, naj poskrbijo, da zaradi svoje tesnobe in okornosti ne pristanejo tam, kjer ne bi smeli.

Ravnotežje je beseda, s katero bi se morali povezati, saj so vedno v gibanju in morda ne bodo imeli priložnosti zares izkusiti življenja. Uživajo v vsem, kar počnejo, in se nagibajo k prehodu iz enega projekta v drugega, preprosto nimajo časa, da bi se ustavili. To je zato, ker želijo živeti svoje življenje na polno. So izjemno radodarni, zaradi česar so ljubljeni. Čeprav se morda zdi, da slepo hodijo skozi življenje, imajo v resnici vedno nadzor nad vsem.

Pravzaprav je zelo pomembno, da so glavni. Ko se to ne zgodi, postanejo zelo nesrečni. Njihove vodstvene sposobnosti jih običajno vodijo na vodilne položaje, kar pomeni, da je njihov ugled zelo dober. Velik pomen pripisujejo temu, kaj si drugi mislijo o njih, zato se vedno potrudijo, da pokažejo svoje talente in izstopajo. Pri njih je odlično tudi to, da brez težav poslušajo mnenja drugih ljudi. Ker so dobro naravnani, mislijo, da imajo le oni prav. Kot že rečeno, raje potujejo kot ostajajo doma, saj se zlahka naveličajo in želijo ves čas delati nekaj drugega.

Skriti pomen črke L

Črka L ljudem daje vedeti, da so spremembe na poti in da se bo življenje izboljšalo. Tisti, ki pogosto vidijo to črko, naj bodo bolj pozorni na svojo okolico, če želijo napredovati v življenju. Ne smejo si dovoliti, da so šibki, da se ne zmedejo v tem, v kar verjamejo. Hkrati pa naj bodo previdni s tistimi, ki jih poskušajo prepričati, da se motijo. Držati se morajo tistega, kar zagotovo vedo. Sami najbolje vedo, kakšne so njihove obveznosti in cilji. L je tudi črka stabilnosti, kar pomeni, da potrebujete močan temelj.