Kvadrat Saturna in Urana prinaša upore

Vsak par počasnih planetov tvori ciklus od konjunkcije do konjunkcije. Sama karta konjunkcije nakazuje, kakšne spremembe se bodo dogodile v tem času za okolje. Ker je ciklus Saturna in Urana dolg 45 let, je težko slediti skupni logiki sprememb. Z raziskovanjem zgodovine vidimo, da je tokratni ciklus, ki bo trajal do 2032., povezan z osvoboditvijo od preteklega sistema in ustvarjanjem novega.Konjunkcija leta 1988 naznanja razpad Sovjetske zveze in Jugoslavije. Tega leta sta se pri nas začela sojenje četverici in aretacijakot iniciacija razpada preteklega sistema in priprava na osamosvojitev. Podobno se je dogajalo v drugih komunističnih deželah. Vse nakazuje razpad dveh pomembnih komunističnih sistemov in s tem novo moč drugih zvez in povezav. Prvi rastoči kvadrat dvojice se je zgodil 1999. in se dvakrat ponovil, tudi v 2000., ki ga povezujemo z bombardiranjem Nata na Srbijo za zaključkom vojne za Kosovo.Hkrati je vedno več novih članic Nata, ki so bile prej del vzhodnega bloka (Madžarska, Češka, Poljska). S koncem vojne na Balkanu dokončno razpadejo omenjeni sistemi. Leta 2008 in še dvakrat 2009. je bila opozicija Saturna in Urana z uradno kosovsko neodvisnostjo od Srbije – razpad je bil dokončen. Članici Nata postaneta še Hrvaška in Albanija. Rdeča nit teh let so tudi hitri vlaki, gradnja orjaških mostov, potresi, letalske nezgode z veliko žrtvami.Zdaj se pripravljamo na leto 2021, ki prinaša padajoči kvadrat Saturna in Urana, kar na neki ravni naznanja, da so spremembe, ki so se dogodile, že prinesle tudi čisto konkretne rezultate. Torej, zahodni blok se je razširil, Nato ima moč, ki je pred tem ni imel, globalizacija je očitna pot prihodnosti. Toda globalizacija in spremembe sistemov, ki naj bi nosile razvoj in napredek, bodo pokazale tudi svoje šibkosti in sivine, kajti po zadnjem kvadratu gredo stvari prej kot ne proti razpustitvi.V letu 2021 se bo kvadrat Saturna in Urana ponovil trikrat – 17. 2., 14. 6. in 24. 12. Tako bomo vse leto pod njegovim vplivom. In ker bo vpleten tudi v karto Saturnovega povratka Slovenije, še nadaljnjih 29 let. Gre za fiksni kvadrat, kar nakazuje dokaj konkreten spor, napetost med konservativno, preprosto človeško miselnostjo ter hladno tehnokratskim globalizmom, ki lahko v prihodnjem letu doseže vrhunec, prinese pa tudi zelo veliko uporov in nemirov, potrebe po spremembi. Ker gre za fiksni kvadrat, bodo ti upori dokaj trdovratni in jih je težko pomiriti. Uran je hkrati tudi v biku, za katerega smo rekli, da je jasen znak klimatskih sprememb.