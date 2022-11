Krvavi lunin mrk prinaša šokantne dogodke in obujanje preteklosti: napišite pismo in ga zažgite

Krvavi lunin mrk v biku bo na nebu 8. novembra (od 9.02 do 14.56) in je najmočnejša vrsta mrka, ki ga lahko doživimo, saj gre za popolni mrk. Ime 'krvavi' je dobil zaradi dejstva, da se bo sicer svetla polna luna obarvala krvavo rdeče, saj jo bo popolnoma zasenčila Zemljina senca. Ta mrk polne lune bo povzročil temo, nekaj, kar lahko vpliva na naše energijsko polje in lahko služi tudi kot aktivator naše senčne strani, ki na površje dvigne stvari, ki jih je treba očistiti.

Prihajajo transformativne energije

Srhljivi videz krvave lune si je zagotovo prislužil zlovešč sloves, in čeprav je okoli tega kozmičnega dogodka veliko vraževerja, se ga ne bi smeli bati. Tudi če se naše sence dvignejo, tudi če se soočimo z njihovo intenzivnostjo, je to naravni cikel narave in del ritma matere Zemlje. V mnogih pogledih je lahko pogled na krvavo luno čudovit opomin na lepoto in skrivnost, ki sta vedno okoli nas.

Krvavi lunin mrk prinaša valove transformativne energije, ki nas lahko potisne v višja stanja zavesti in višje ravni našega duševnega potovanja, pišejo na atma.hr.

Transformacija je vedno lahko izziv in pogosto zahteva boleče delo luščenja plasti in rojevanja novega. Vsak od teh korakov nosi svoje težave in čarobnost, toda pod mrkom krvave lune se stopnja intenzivnosti lahko poveča. Lahko se počutimo izčrpani, neuravnovešeni ali nekoliko bolj razdražljivi kot običajno. Pomembno je, da se ukvarjamo s samooskrbo, izvajamo vaje za prizemljitev in si privoščimo veliko počitka.

Pod mrkom bodo delovali še Uran, Venera in Saturn

Uran, planet prebujanja in podiranja meja, bo v času mrka zelo aktiven. Morda se bomo počutili navdihnjene, da se osvobodimo verig, ki so nas priklenile, in vseh predalčkov, v katere smo se spravili. Planet lahko prinese tudi prebujenje in presenečenje, zato obstaja možnost, da bi ta mrk prinesel šokantne novice ali pa spodbudil dejanje ali odločitev, ki bo šokirala ljudi okoli vas. Odpirajo se nepričakovane poti.

Venera, planet ljubezni, bo prav tako aktivna v času mrka in čeprav se morda znajdemo osredotočene na svoje odnose in romantično življenje, je Venera tudi planet, ki vlada vrednotam in našim občutkom lastne vrednosti. Bodite realni do sebe. Ne bojte se biti iskreni in se resnično pogovorite o tem, kaj zares cenite in katera so vaša prepričanja okoli teh vrednot.

Saturn, planet karme, je prav tako aktiven pod to energijo mrka. Njegova prisotnost lahko zagotovo ustvari nekaj teže in osvetli vse stvari iz naše preteklosti. Lahko se počutimo preobremenjeni, razdražljivi ali frustrirani, zlasti če se oklepamo preteklih dogodkov ali preteklih zgodb.

Razmislite o pisanju pisma, v katerem boste opustili vse iz preteklosti, kar vas moti. Zapišite vse, razmislite o morebitni lekciji, ki se pojavi, in nato pismo zažgite kot znak osvoboditve. Potem, ko se počutite pripravljene, napišite novo zgodbo – napišite novo pismo o tem, kako želite, da gre naslednje poglavje.