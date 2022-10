Krvava polna luna, ki bo na nebu 9. oktobra, prinaša peklenske dni

Oktobrska polna luna v znamenju ovna bo na nebu 9. oktobra. Po starem staroselskem almanahu se pogosto imenuje lovčeva luna, saj je bil to čas, ko se lovci odpravili na lov in se pripravljali na prihajajočo hladno sezono. Tokrat pa bo ta luna tudi krvava luna, saj bo oranžno rdeče barve. To bo posledica t.i. Rayleighovega sipanja, ki ne na primer odgovorno tudi za modrino neba.

Krvava luna je bolj intenzivna kot katera koli druga, zato boste morda občutili globoko sprostitev ali priložnost za nov začetek. Pričakujte čustvene in duhovne spremembe, zvezde pa so za večino med nami pripravile nepričakovana spoznanja in številna presenečenja. Energijsko zelo težka bo za vsa astrološka znamenja, nekaterim pa bo prinesla več težav in izzivov – ribam in vodnarjem v prvi vrsti, pa tudi levom, rakom in bikom se ne bo godilo najbolje. Astrologi še dodajajo, da bo to obdobje naklonjeno dvojčkom, tehtnicam, škorpijonom in strelcem.

Vodnar

Še posebej bodite pozorni na papirologijo, administracijo in dokumente. Lahko se zgodi, da se zmotite pri izpolnjevanju pomembnih dokumentov ali da dokument izgubite oziroma da ne pride pravočasno. Lahko se na primer zgodi, da nimate vozniškega dovoljenja, ko vas ustavi policija. Vsekakor pa vas čakajo težave z dokumenti ali pomembnimi papirji in pogodbami. Prav tako je to obdobje, v katerem boste izjemno zaskrbljeni in v katerem se bo večina vaših načrtov izjalovila.

Ribi

Na vas bo močno vplivala negativna finančna situacija – možno je, da vam bo zamujala plača ali da bo izostalo plačilo, za katero ste bili prepričani, da bo prišlo, ali pa boste morali plačati kakšno nepričakovano kazen ... To bo obdobje, v katerem lahko pričakujete velike izdatke in nepričakovane stroške. Pričakujte tudi konflikte in prepire z bližnjimi ljudmi, sorodniki, partnerjem, svojimi otroki ... Bodite zelo previdni z besedami in dejanje, težko boste našli mir.