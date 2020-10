Krojila nam bo življenje: poglejte, čemu se v naslednjih dneh izogibajte

Polna luna. FOTO: Lenka Stanič

Astrologinja Lenka Stanič. FOTO: Pop TV

Ste ponoči slabo spali? Povsem možno je, da je za to kriva luna. V četrtek pozno zvečer je namreč postala polna, kar pa se bo ponovno zgodilo konec meseca. Dve polni luni na mesec se zgodita približno na dve in pol leta. Kaj nam prinaša tokratna polna luna, pojasnjuje astrologinja, ki smo jo letos lahko spoznali tudi v šovu Ljubezen po domače.Vsaka polna luna traja 28 dni, prvih 14 dni pa je najtežje, pojasnjuje. Polna luna se dogaja na osi Oven–Tehtnica, to je odnos med menoj in ti ali jaz in mi. To sta dva kardinalna znaka, kjer hočeta da se stvari rešijo takoj in zdaj, kar še posebej velja za Ovna. Vsi odnosi so na udaru, poslovni, prijateljski, domači in še posebej partnerski.Ta luna v kardinalnem znamenju Ovna išče spremembe, išče sebe, svoj JAZ, želi začeti novo življenje in to vpliva na ljudi, da so agresivni, prepirljivi, da nimajo potrpljenja drug za drugega, za nikogar. Zdaj in takoj. In ta konjunkcija s Kironom še posebej govori o hudi rani, poškodbi, ponižanju, bolečini, ki jo ljudje čutijo in nosijo v sebi, kot da je napočil čas, da zdaj vse spremenijo in začnejo nekaj svojega in novega.Ker je luna polna, osvetljuje vse odnose, kakršni koli že so, predvsem pa partnerstva. Obstaja soočenje glede tega, ali naj se odločimo, da bomo sami na svoji strani in se odzovemo nenadoma, burno. Brez veliko razmišljanja ali popuščanja partnerju, kjer je ves brez svojega jaza in podpore.Luna je v konjunkciji s Kironom, kar bi odprlo nekaj bolečine, staro rano iz preteklosti, neko neozdravljivo stvar in to, kako zdaj ta duša lahko vse to združi, odpusti, pozabi in začne življenje od začetka. Prav tukaj je največja težava, kako delati na sebi in iskati vzroke pri sebi, ne pri drugih.Luna je prek svojega dispozitorja Marsa, ki je retrograden in v težkih aspektih s Saturnom, Plutonom in Jupitrom v tradicionalnem Kozorogu. Kakšna bitka očeta in sina, delavca in šefa, vsa preteklost, vsa karma, izvor, tradicija, celo prepričanja, ki so nam jih vcepili starši. Kako počasi v miru in tišini sprejeti vse to in iti po svoji poti, ne da bi koga prizadel. Merkur, naš govor, razmišljanje, komunikacija je v globokem in osredotočenem Škorpijonu, ki od vseh zahteva, da mora biti vse, kar je rečeno, resnično, stvarno in od besed, sicer bo prišlo do zamere, maščevanja. Predvsem, ker je v opoziciji z Uranom, prinese nenadne prekinitve in bolj nenadne in živčne odločitve. To lahko povzroči tudi trajna razhajanja in prekinitve.Na tej stopnji moramo biti zelo previdni pri vseh vrstah prometa, voziti počasi, zelo previdno (obdobje, ko ima redarstvo in policija največ koristi). Biti zelo miren, odprt in iskren do sebe in drugih, ne biti prenagljen, hiter, ne sprejemati nenadnih odločitev, ampak počasi umirjeno. Najprej iščimo napako in odgovor pri sebi, ne pri drugih.