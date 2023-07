Krog ljubezni: k nam se vrača iz različnih virov, ne le od ene osebe

Duhovni učitelji pravijo, da je poleg prehrane in življenjskih navad dolgoživost povezana s tesnimi odnosi s sorodniki, ki bodo poskrbeli za nas, ko bomo to potrebovali, in prijatelji, s katerimi imamo podobna prepričanja.

Toda večkrat smo razočarani, ko pričakujemo, da nas bodo drugi podprli in nam pomagali, dokler ne razumemo, kako deluje krog ljubezni. Kadar koli oddajamo kakršno koli energijo − ljubezen, jezo, sovraštvo, prijaznost −, jo bomo vedno dobili nazaj tako ali drugače. Ljubezen je krog. Kolikor ljubezni oddajamo, toliko je dobimo nazaj.

Težava je v pričakovanjih. Ljubezni ne dobimo vedno nazaj od osebe, ki smo ji jo dali. Kadar se torej čutimo neljubljene, moramo spoznati, da se ljubezen k nam vrača iz različnih virov. Kar koli dajemo, se bo povrnilo. Zato se moramo, ko nam primanjkuje ljubezni, vprašati, ali ponudimo pomoč drugim tako pogosto, kot prosimo zanjo, in kdo nam daje ljubezen, ne da bi dobival kar koli v zameno.

Dobronamerna energija

Poleg tega moramo spustiti svoje zamere in zaceliti rane, ki so nam jih povzročili drugi. Najvišja stopnja odpuščanja je, da osebi, ki vam je zadala bolečino, želimo vse dobro. Če na primer sovražite bivšega moža, ker vas je varal, se s sanjarjenjem o negativnosti in maščevanju ujamete v začarani krog, dokler ne boste ozavestili, da je vaš odnos do moža kot rakava celica – namesto da bi jeza in krivda odmrli, bosta povzročili še več negativnosti. Šele ko spustite zakrčenost in oklepanje negativnih čustev, lahko odpustite in se premaknete naprej.

A če želite, da se negativnost med vami in drugim človekom razblini, morate upati, da se bosta ozdravila oba. Tega vam ni treba povedati na glas, a oddajati morate dobronamerno energijo. Tako boste svobodni in spokojni ter zmožni stvari res spustiti.