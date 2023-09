Kriza spodbuja spremembe

Da postanemo tisto, kar v resnici smo, moramo najprej prečistiti določene stvari, blokade, ki so lahko karmične, stare nezaceljene rane in bolečine v sebi, prepričanja, zaradi katerih se ne premaknemo, četudi se jih ne zavedamo. Očistiti se morajo naši programi, vse nezdravo na vseh ravneh našega bivanja, preden gremo lahko naprej in se energijsko dvigamo. Če je človek pripravljen narediti korak naprej, pa lahko začne življenje tudi pritiskati in ga ne spusti naprej, dokler na primer ne zamenja službe, kar ni lahko, a če se odločiš za spremembo in je to prava pot, te bo življenje sililo nanjo. Nobena transformacija ni samo lepa, ampak te največkrat najprej zvije, da prehajaš skozi fazo negotovosti, kaosa, neznanega, praznine, šele nato se lahko osvobodiš. Kriza je pogosto pogoj za novo rojstvo.