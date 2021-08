Kriza je priložnost za rast

V človeški naravi je, da ne maramo sprememb, izgubljanja in trpljenja. Nelagodno nam je, ko nimamo nadzora nad svojim življenjem in vajeti prevzame višja sila, kar nas navdaja z negotovostjo, nemočjo, paniko in strahom pred prihodnostjo. Da je kriza lekcija, ki nas želi nečesa naučiti ali popraviti naše pretekle napake, tedaj še nismo sposobni videti. Pogosto se njen namen namreč pokaže mnogo pozneje, ko vemo, da se je moralo odviti natanko tako, kot se je.



Najbrž ste se v življenju že nekajkrat soočali z izgubo. Končevali so se odnosi, službe, spopadali ste se z izgubo bližnjih, denarja, pogosto je pretrese spremljala hujša bolezen. V grenkih trenutkih nas vedno najbolj moti občutek zvezanih rok in dokončnosti dogodkov. Gnjavimo z večnim vprašanjem zakaj: zakaj je bilo to dobro, zakaj jaz, zakaj ne morem ničesar spremeniti itd.



Če ste človek, ki mora imeti vse pod nadzorom in veliko načrtuje, vas bo še posebno pretresla izguba moči in začrtanega scenarija. Spraševali se boste, ali sem se motil, ko sem se odločil za nekaj, kar se je zdelo še nekaj mesecev prej prav. Se mučili z vprašanjem, kje je prišlo do napake v sistemu, ki ste ga tako podrobno gradili. Tedaj seveda še niste sposobni vedeti, da se, kot pravijo guruji, vsaka kriza zgodi z namenom, spremeni in poruši vse, a vedno tudi odpre boljšo pot za naprej.



Sili vas v transformacijo, ki vas bo pretresla, a tudi izoblikovala v močnejšega človeka in oklestila vse, česar ne potrebujete več. Zato se nikakor ne dojemajte kot žrtev situacije, ampak vedno poglejte, kaj vas ta želi naučiti.

