Kriza je lahko priložnost

Vse, s čimer se trenutno soočamo, ni problem, le naša projekcija je, da je to problem, pravijo duhovni učitelji o svetovnih izzivih. Lahko namreč programiramo svoj um, da postane naš največji zaveznik, ne pa več sovražnik. Tako ne zapadamo v črne scenarije in se ne pustimo preplašiti različnim informacijam.

Ko imamo jasno namero in izbiro, se tudi srce uglasi s tem, tako potem lahko delujemo v harmoniji, pravijo. V tem času se pojavlja veliko lažnih informacij, manipulacij, ljudi, ki nas zavajajo, kar prepoznamo po tem, da eno mislijo, drugo govorijo in tretje počnejo. Zato moramo v času krize zdravo dvomiti o vsem in na novo ovrednotiti svoja prepričanja. Obstajajo namreč nizke vibracije – jeza, ljubosumje, strah, panika – in visoke – radost, igrivost, hvaležnost, ljubezen. Sami se odločamo, v kateri vibraciji bomo, zato treniramo um, da ne zdrsnemo na negativno stran.

Zavedati se moramo, da smo sami stvarniki, in vsaka težka situacija, v katero nas nekdo ali nekaj porine, je priložnost za rast. Vedno se sami odločamo, kako se bomo odzvali, pri tem pa nam pomagata natreniran um in vešče upravljanje življenjske energije. Hkrati se moramo zavedati, da ni naključij in da smo se pred rojstvom strinjali z vsem, kar se nam v življenju dogaja.