Kristalni horoskop za marec

Za ovne je najboljši ahat, saj bo pomiril njihovo impulzivno naravo, odgnal tesnobo in jim izostril um. Bikom bo roževec pomagal omiliti trmo in upiranje spremembam. Prinesel jim bo več energije. Dvojčkovsko nestrpnost lahko pomiri kianit, ki je primeren tudi za meditacijo, umirjanje stresa, odpravljanje mentalnih blokad. Tudi raki si lahko, enako kot biki, najbolje pomagajo z roževcem, ki bo omejil nihanje razpoloženja. Bolj samozavestni bodo in čustveno stabilni.

Rodokrozit bo levom pomagal razviti in ohranjati zdravo brezpogojno ljubezen, ne da bi jo ogrozili s svojim egom. Device so natančne, odkrite in inteligentne, a se hitro razburijo. Zanje je odličen labradorit, ki harmonizira um in telo. Tehtnice obožujejo intelektualne izzive, modri ahat pa jim bo prinesel miren um ter se jim pomagal odločati. Škorpijonov temačni značaj bo ukrotil obsidian, ki vsrkava negativno energijo. Fluorit lahko stabilizira avro nemirnih strelcev in odstrani negativno energijo iz okolja. Karneol je odličen zaveznik kozorogov, aktivnih ljudi, ki sovražijo dolgčas; telo in um namreč ohranja v odlični kondiciji ter odstranjuje ovire na poti. Za občutljive, sramežljive in včasih ekscentrične vodnarje je pravi amazonit, ki bo ohranjal ravnovesje v in okoli njih. Nežna energija akvamarina pa se bo ujela z ribjim značajem ter jim pomagala razvijati sočutje in sodelovanje.