Kristali za v službo: postavite jih na pisalno mizo ali nosite v žepu

Amestist prinaša modrost in ravnovesje. Znan je kot kamen transformacije, ki umirja energijo v sovražnem in naelektrenem okolju. Poleg tega povečuje intuicijo in druge duhovne darove. Če želite zaščititi svoj prostor, položite srednji ali velik ametist na mizo ali štiri male okoli sobe, v kateri delate. Lahko ga nosite tudi kot nakit ali v žepu.

Lapis lazuli je duhovno izredno močan kamen razsvetljenja, ki ščiti pred energijskimi napadi. Spodbuja spoštovanje sosedov in harmonizira dušo in um. Posebno koristen je za odvetnike, sodnike, tožilce. Vpliva na to, da imamo radi sodelavce, prinaša mir in odpuščanje. Ko ga pustimo v prostoru, ga čisti. Ni nujno, da ga imate na mizi, če potrebujete samozavest, ga imejte pri sebi.

Obsidian odganja zavist in negativno energijo. Izpostavil bo napake, slabosti in blokade, vedenje tistih, ki vam jemljejo moč. Deluje izredno močno zaščitno, vsrka negativno energijo okolja in blokira psihične napade ter negativne duhovne vplive.

Pirit s svojim zlatim žarom spodbuja ustvarjalnost in prinaša denar. Poskrbel bo ne le za obilje, ampak tudi vašo samozavest in žar. Če želite povišico ali da bi drugi prepoznali vrednost vašega dela, ga postavite na mizo. Vsak dan ga podržite v roki.

Črni turmalin prav tako močno ščiti pred negativnostjo iz okolja. Varuje vas pred energijskimi vampirji, črno magijo in slabimi nameni drugih. Lahko ga postavite na mizo ali drugo izpostavljeno mesto, da bo odstranil slabo energijo, ki jo prinesejo s seboj drugi. Očistil bo prostor negativnih vibracij. Njegova dodatna prednost je, da bo nevtraliziral škodljive učinke elektronskih naprav. Postavite ga k računalniku!