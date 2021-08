Kristali za element zraka

Po kristalih, ki so povezani z elementom zraka, lahko sežemo, kadar se želimo znebiti skrbi, preganjavice, pretiranih (črnih) misli, ki nas obremenjujejo, depresije … Če bomo povečali dotok energije, bomo videli stvari bolj jasno ter laže sprejemali pametne in zavestne odločitve. Bolje bomo razumeli svoje misli in čustva.



Energijo zraka lahko sicer potrebujemo, če želimo spodbuditi ustvarjalnost, se povezati s svojim notranjim otrokom, najti kreativne rešitve za vsakdanje izzive.



Bela in svetlo modra sta barvi zračnega elementa, pripadajoči kristali pa fluorit, lunin kamen, biseri, modri ahat in selenit. Prav tako lahko sežete po rumenem kalcitu, citrinu, rumenem žadu, jaspisu, belem marmorju in luninem opalu.



Zračna energija nas ohranja žive z vsakim vdihom. Zrak obnavlja, čisti in je edini od štirih elementov, ki je očesu neviden, čeprav nas ves čas spremlja, povezan je z duhovnostjo in razmišljanjem. Če je voda element čustev in ogenj akcije, je zrak povezan tako z razumom kot domišljijo, je element uma. Zrak je čist in lahek, povezan z igrivostjo in spremenljivostjo. Energijsko predstavlja tisto, česar ne vidimo, a temu sledimo, npr. znanje, kritično razmišljanje, povezano z ustvarjalnostjo.

