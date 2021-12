To so kristali za dviganje zavesti

Nastajajo tisoče let v globini zemlje ob ekstremnih temperaturah in pritisku, ko se topijo molekule magme, plinov, zemlje in vode. Vedeti pa moramo, da imajo različne ravni energije, ki so odvisne od elementov, s pomočjo katerih so nastali. Ker ljudje črpamo njihovo energijo, lahko odblokirajo in uravnajo naše energijske centre.

Katere kristale je najbolje izbrati, če se želite povezati s sabo in svojim višjim jazom? Ametist izhaja iz grške besede amethystos in pomeni »ne pijan«, tako nas ta kristal osvobodi potrebe po begu iz realnosti in razumnega. Prav tako nam pomaga pri čustvenih procesih, odstrani krivdo, iluzijo in nagnjenost k eskapizmu. Odličen je, če smo v čustveni stiski, saj nas stabilizira, da smo bolj zavestni.

Alabaster lahko energizira druge kamne in kristale, poleg tega prinaša harmonijo in ljubezen v okolje. Koristen je za meditacijo, deluje pa tudi kot mentalni spodbujevalec. Prav tako poveča našo astralno percepcijo, da se lažje povežemo z drugimi ravnmi in hkrati delujemo na zemlji. Posebno koristen je na začetku meditacije, saj spodbuja fizično in mentalno sprostitev ter nam omogoča nadzor nad čustvi.

Danburit je poseben kristal, ki lahko spodbuja naš razum, hkrati z višjo zavestjo, kar nam pomaga tako čez dan kot pri meditaciji. Ker so njegove vibracije visoke in zelo čiste, nam pomaga, da se izognemo negativnim energijam in vplivom med meditacijo in sicer.

Črni turmalin je eden najboljših kristalov, če želite biti bolj povezani s seboj. Črni kristali so na splošno odlični za energijsko čiščenje, saj nas ščitijo in razgrajujejo negativno energijo. Črni turmalin spodbuja samozavest, odžene strahove, pomaga nam razumeti sebe in druge. Prav tako odstrani občutek, da smo žrtev, prinaša navdih, sočutje, strpnost in obilje.