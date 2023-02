Zato so kristali v prostoru nujni

Omislite si lepo stekleno posodo, v katero posujte plast zemlje, nato plast kristalnega granulata kamene strele in nato še eno plast zemlje. Po feng šuju zemlja prinaša obilje in nas prizemljuje, kristali, ki jih položimo nanjo, pa očistijo prostor negativnih energij in ga oplemenitijo s pozitivno.

Zato se posoda z zemljo in kristali za vse čakre – rdeči jaspis, karneol, citrin, roževec, avanturin, sodalit, ametist in mlečni kremen – priporočajo tudi v sobi, v kateri leži bolnik. Kristale, ki nam služijo za podporo bolnika, iz njega črpajo bolezen, ga polnijo ter ustvarjajo ravnovesje, moramo čistiti na dva do tri dni, da jih ne preobremenimo, pravi Dana Rakovec, strokovnjakinja za kristale.

Kristalni eliksir je namenjen za osebno uporabo – kot ritual pitja vode, v kateri so kristali za pridobivanje energije in zdravja. Pri pomanjkanju življenjske energije, depresivnosti, za večjo samozavest in telesno odpornost nam pomaga na primer pitje eliksirja iz ametista, citrina, kamene strele. Daje nam moč, energijo od zunaj in znotraj, večji elan in zanos. Eliksir iz kristalov rumene in zelene barve v kombinaciji s kameno strelo je posebno priporočljiv v zimskem času, saj nas spodbudi, da smo lažje aktivni.

Zanj uporabite npr. citrin in rumeni kalcit, mahovni ahat ali prasem. Pripravimo ga preprosto. Vzamemo kristale, jih očistimo pod tekočo vodo in položimo v skodelico za kavo, keramično ali porcelanasto, nato pa čeznje nalijemo vodo, da je kakšna dva centimetra nad njimi. Kristalni eliksir popijemo zjutraj na tešče, po pitju oplemenitene vode pa na kristale spet dolijemo novo vodo in ritual ponavljamo vsakih 24 ur. Sprožilo se bo čiščenje od znotraj navzven in vse slabo bo šlo iz telesa. Če po treh dneh sledi driska, pitje za kak dan opustimo, da se telo navadi na spremembo, sčasoma pa bomo opazili, da imamo več energije, moči in zavedanja, priporoča.