Kristali so povezani z nami: pri nakupu upoštevajte tudi intuicijo

Kako je najbolje izbirati kristale, ki jih želimo prinesti domov ali z njim obdariti prijatelje? Je bolje, da se odločimo glede na astrološka znamenja, na težave, ki jih blažijo, ali se samo prepustimo in preprosto izberemo tistega, ki nas v določenem trenutku pritegne, pokliče?

»Prepustite se intuiciji, saj se tako najhitreje sklenejo energijske vezi med vami in njim,« svetuje Dana Rakovc, strokovnjakinja za kristale, in doda, da je intuicija potrebna tudi pri izbiri kristala, ki ga želimo podariti, saj le tako z njim podarimo tudi vero in zaupanje vanj.

»Kristali s svojo zgradbo in barvo krepijo, pospešujejo in usmerjajo naše energijske vzorce, zato lahko z njimi in z močjo svojih želja uresničujemo zastavljene cilje, uravnamo medsebojne odnose, odnos do dela in posla, se sprostimo ... Kristali, ki pridejo v naš dom, se naravnajo na enako vibracijo, kot so vibracije energije ljudi, ki živijo v teh prostorih,« pojasni Rakovčeva.

»Minerali in kristali tako urejajo tudi naš odnos z ljudmi, ki držijo figo v žepu, tako da jih začne motiti nekaj v odnosu z nami ali jim postane nelagodno v prostoru s kristali. Najpogosteje se začnejo vesti drugače ali se vam izogibati, ker jim je neprijetno. S tem je velikokrat rešen problematični odnos, hkrati pa se, ko nezdrave zveze razpadejo, odprejo energije novih prijateljstev in poslov s poštenimi partnerji,« pravi.